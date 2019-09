MATTIA BERTUCCO/ Da operaio edile a influencer di successo (Temptation Island Vip)

Mattia Bertucco ha 31 anni e si guadagna da vivere come dj e gestore di locali. Stasera debutta come “single” all’interno del programma Temptation Island Vip, ed è alla sua prima esperienza televisiva a tutti gli effetti. Nella vita, Mattia ha fatto di tutto, dall’operaio edile al cameriere. Bertucco spicca per via del suo spirito di intraprendenza e della sua determinazione, che l’ha portato a compiere il “grande salto” da imprenditore dopo il diploma di geometra. Forte delle sue molteplici esperienze in tutti i settori, Mattia è un ragazzo che si adatta facilmente a ogni situazione. Non solo, infatti, è in grado di gestire una sala con ottanta coperti, ma se la cava benissimo anche in cucina. In passato ha lavorato come commesso in un negozio di hotellerie e agente di commercio per L’Oreal e Kemon. Più di recente, invece, ha tentato la strada del mondo dello spettacolo facendo gavetta come modello e dj.

Chi è Mattia Bertucco

Il percorso che l’ha portato a Temptation Island Vip è lo stesso che gli ha permesso di diventare influencer. Certo, i suoi follower non sono ancora molti, ma le apparizioni in tv gli permetteranno senz’altro di raggiungere il suo obiettivo. Mattia Bertucco ama leggere e viaggiare. Per un certo periodo ha anche vissuto a Sidney, in Australia. Il suo profilo Instagram è ricco di foto in Thailandia e a Dubai, mete d’obbligo per qualunque influencer che si rispetti. La sua città è Verona, ma il suo slogan la dice lunga sul rapporto con le origini: #acasamai. Spesso e volentieri, Bertucco si reca a Formentera, luogo simbolo della movida e del turismo cosiddetto “glamour”.

