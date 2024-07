MATTIA BINOTTO TEAM PRINCIPAL AUDI: C’È IL COMUNICATO

Mattia Binotto sarà il team principal di Audi a partire dal prossimo 1 agosto: c’è il comunicato ufficiale da parte della casa tedesca che, come noto da tempo, entrerà nel mondo della Formula 1 nel 2026. Dovremo aspettare per scoprire se Audi riuscirà ad avere un ruolo dominante nel paddock, anche perché da qui a due anni naturalmente potranno cambiare tante cose anche come rapporti di forza; intanto però Audi ha iniziato a rivelare le sue carte con un comunicato ufficiale, nel quale ha dato l’addio al CEO Andreas Seidl e al presidente del Consiglio d’Amministrazione Oliver Hoffmann, con Binotto che dunque entrerà al loro posto.

“Siamo felici di essere stati in grado di reclutare Mattia Binotto per il nostro ambizioso progetto di Formula 1”: queste le parole di Gernot Doellner, il CEO di Audi che in futuro sarà il presidente del CdA di Sauber. Doellner ha sottolineato la vasta esperienza di Binotto e ha indicato come questa decisione faccia parte del “riallineamento della struttura di controllo per il futuro team di fabbrica Audi”. Il team tedesco vuole entrare nel mondo della Formula 1 portando subito velocità e competitività, la firma dell’ex Ferrari Binotto da questo punto di vista è sicuramente importante anche se poi come sempre sarà la pista a parlare.

LA CARRIERA DI MATTIA BINOTTO IN FORMULA 1

Mattia Binotto sarà dunque il nuovo team principal di Audi: il suo lavoro inizierà il primo di agosto e quindi solo tra pochi giorni, un lavoro che poi concretamente avrà il suo arrivo sul circuito di Formula 1 nel 2026, quando appunto Audi entrerà a far parte del paddock. Potrebbe lavorare nuovamente con Carlos Sainz, un pilota che Audi non ha mai fatto mistero di volere in scuderia: queste sono comunque voci che lasciamo a radiomercato. Qui, possiamo ricordare che Binotto è entrato nel mondo Ferrari nel 1995 e vi è rimasto per 27 anni: tra i vari incarichi che ha svolto, anche quello di direttore tecnico lasciato qualche mese dopo la nomina a team principal in sostituzione di Maurizio Arrivabene.

Era il 2019: con lui la Ferrari ha avuto anni intriganti ma anche cocenti delusioni, nel 2022 finalmente la Rossa è tornata competitiva riuscendo a garantirsi il secondo posto nel Mondiale costruttori di Formula 1 alle spalle dell’imprendibile Red Bull, ma nonostante questo Binotto ha deciso di rassegnare le dimissioni lasciando spazio a Frédéric Vasseur nel ruolo di team principal. Tra poco potrà tornare nel mondo della Formula 1, sarà un ritorno gradito per un personaggio che si è sempre fatto apprezzare al di là dei risultati conseguiti.