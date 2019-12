Mattia Briga/ “Arianna Montefiori è la mia fidanzata, è bellissima” (Vieni da me)

Mattia Briga, idolo dei giovanissimi, nato nella scuola di Amici di Maria De Filippi, si racconta ai microfoni di Caterina Balivo. Ospite di Vieni da me, il cantante si racconta nello spazio “Una canzone per te” partendo dalla canzone di Fabri Fibra “Applausi per Fibra. “E’ un brano che mi ricorda la mia adolescenza. Quando avevo 14-15 anni ascoltavo solo molto rap. Quando, poi, a 16 anni sono andato in Danimarca per fare un anno estero, quando sono tornato Fabri Fibra era esploso con questa canzone e quindi il suo successo lo sento un po’ mio“, racconta Briga. “Perchè sei andato via dall’Italia a 16 anni?”, chiede Caterina Balivo. “Sono sempre stato un ragazzo che voleva bruciare le tappe. Ho così trascorso un anno fuori senza tornare mai. Mio padre venne a trovarmi un paio di volte mentre mia madre no perchè altrimenti mi avrebbe riportato in Italia” – spiega Briga che non nasconde di aver vissuto dei momenti complicati durante quel persiodo -“Ho vissuto dei momenti difficili perchè il popolo danese è molto civile, ma poco empatico ed io che arrivano dall’Italia ho sofferto di questa cosa. Ricordo di aver trascorso molto tempo da solo e quindi scrivevo molto. Quando tornai mi resi conto di avere tra le mani circa 100 pezzi. Feci una cernita di questi pezzi e nella comitiva c’era un ragazzo che era un produttore e cominciai ad incidere i pezzi a casa sua“, racconta Briga.

MATTIA BRIGA: “SONO FIDANZATO CON ARIANNA MONTEFIORI”

Senza menzionare Amici, Briga poi parla anche del periodo trascorso nella scuola di Maria De Filippi. “Durante il periodo del talent c’era una sveglia mattutina. Dovevo svegliarmi alle 6.50 e per me era molto presto. Avevo un lettore mp3 che ci aveva dato in dotazione la produzione per familiarizzare con i brani che dovevamo cantare. Io avevo tutte le mia canzoni, ma avevo anche Gianluca Grignani che, per meè, è uno dei migliori cantautori”, racconta. “Arianna (Montefiori ndr) è la mia fidanzata. Guardate quanto è bella?”, dice Briga con gli occhi a cuoricino. Spazio, poi, alla musica di Venditti. “Sono amico di Antonello, ma quello che distingue Venditti è la sua signorilità, la sua cultura, la sua prontezza perchè nei suoi brani è sempre attuale ed è una persona con cui io uscirei perchè è una persona piena di vita”, confessa Briga che il 20 dicembre farà un concerto di Natale facendo un bellissimo regalo ai fan. “Cosa rappresenta questo il concerto del 20 dicembre per te?”, chiede Caterina Balivo. “E’ una sfida importante perchè salirò sul palco solo con il mio chitarrista. Nel 2020 festeggerò 10 anni di carriera e Mario, il mio chitarrista di fiducia, lavora con me da otto anni e non abbiamo mai litigato perchè siamo simili”, conclude.

