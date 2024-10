Chi è Mattia Cacchione, il corteggiatore di Martina De Ioannon a Uomini e donne

Oltre a Ciro con cui c’è molta chimica ma con il quale non mancano frecciatine e battute, tra i corteggiatori di Martina De Ioannon spunta anche Mattia Cacchione, imprenditore 26enne pugliese che si occupa dell’azienda di famiglia. Durante le prime fasi del percorso di Martina sul Trono, Mattia ha immediatamente espresso una preferenza per Martina.

“Ho visto il percorso a Temptation di Martina e mi è piaciuta perché è stata una persona sincera, amo le persone sincere. Sicuramente nel percorso è uscita la parte più criticata e Raul è uscito più da vittima della situazione, l’ho conosciuto, è una brava persona, una brava ragazza, ma lei non mi è dispiaciuta perché ne ho apprezzato la sincerità. Non l’ho mai vista dal vivo, è una bella ragazza, ma niente di più”, le parole del corteggiatore.

Mattia Cacchione e l’esterna con Martina a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 15 ottobre 2024. Martina De Ioannon ha avuto un chiarimento con Ciro che, nella scorsa puntata, aveva lasciato a casa preferendogli un altro concorrenti. “Per me, alla fine, abbiamo fatto pace. Ho avuto dei toni forti. Ci stava il fastidio. Ma mi è dispiaciuto che abbia pronunciato frasi per criticare il mio carattere“, ha detto Martina che poi è uscita anche con Mattia.

“L’abbraccio finale parte dal fatto che, dopo una discussione, ho una ragazza che mi piace, per cui provo interesse, provo ad abbracciarla. Un fenomeno non si comporta come me. Le ho dato la dimostrazione che hai preferito un’altra persona a me”, ha risposta di Ciro. In esterna, i due si sono trovati bene e tra loro ci sono state frecciatine e giochi di sguardi. In esterna, Martina conferma di essere stata bene ma ribadisce di trovarlo un po’ costruito e poco spontaneo.

