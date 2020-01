MATTIA, CHI É?/ Il cavaliere tra Barbara e Anna: “parli di onestà..” (Uomini e donne)

Mattia, nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne, si divide tra Barbara De Santi, Anna Tedesco e Valentina Mangini. “Adesso capisco perché non mi rispondeva al telefono e non si faceva vivo”, svela Barbara non nascondendo lo stupore. “Io ho lasciato il numero di telefono a Mattia e lui l’ha lasciato a me. E’ molto simpatico, ma dall’inizio non ho sentito questo feeling. Io sto conoscendo altre persone ma lui non mi incuriosisce”, racconta Valentina che poi torna al proprio posto. “Va bene così Valentina, sei super onesta”, afferma Mattia. Alla corte di Mattia restano così Barbara e Anna. La De Santi coglie al “parli di onestà, ma il 30 dicembre, mi ha chiamato la produzione per accordarci per il 3 e io ti ho chiesto di vederci prima e tu mi hai detto che per il 2 non riuscivi a venire a Roma per impegni di lavoro, ma lei (Anna Tedesco ndr), l’hai vista”, sbotta la De Santi. Diversamente, però, Mattia è riuscito a vedere Anna Tedesco con cui ha avuto un incontro prima della trasmissione (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

CHI E’ MATTIA, NUOVO CAVALIERE DI UOMINI E DONNE?

Un aitante giovane cavaliere è pronto a scendere le scale di Uomini e donne per far colpo sulle dame del trono over e, a quanto pare, il misterioso Mattia è già riuscito nel suo intento. Chi è il nuovo cavaliere di Uomini e donne? Su di lui non si sa ancora molto ma sembra proprio che sarà lui il protagonista del trono over di oggi quando prenderà posto al centro dello studio e tutto perché è riuscito ad attirare l’attenzione di due dame, tra le più note del programma. Oggi lo troveremo al cospetto di Barbara de Santi e di Anna Tedesco. In settimana il cavaliere ha sentito entrambe ma, ad un certo punto, è successo qualcosa visto che Barbara de Santi lamenterà il fatto di non averlo sentito e gli ha detto di essere sparito ad un certo punto. Non sappiamo bene se Mattia non trova interessante e dolce la bella maestrina finendo per ripiegare sulla bella Anna Tedesco che sembra contenta di quanto ha scoperto e sentito di lui.

Ma chi è Mattia? Al momento non sappiamo molto del cavaliere di Uomini e donne anche se la sua età potrebbe non essere molto avanzata rispetto ai suoi colleghi “più giovani”. Vedendolo in video possiamo dire che ha un aspetto molto curato e che ci tiene alla forma fisica ma anche alla moda visto che non va mai vestito in modo “antico” o trasandato. Sarà l’uomo giusto per Anna Tedesco?



