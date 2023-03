Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista 7/ Rapporto burrascoso e in procinto di…

Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista 7: una coppia in crescente difficoltà

Mattia e Giulia sono una delle coppie più in difficoltà di Matrimonio a prima vista 7. Il loro percorso è appena cominciato, ma si è rivelato fin da subito complicato e in salita perché evidentemente tra il giardiniere 37enne Mattia Benedetto e l’impiegata 27enne Giulia Martello non è scattata la scintilla. Quest’ultima, nello specifico, non è rimasta colpita dall’aspetto estetico del suo nuovo marito.

Un dettaglio non irrilevante che ha portato Giulia ad approcciare Mattia con freddezza e disagio. La ventisettenne infatti ha fin qui evitato qualsiasi tipo di contatto e rapporto fisico col neo-sposo, smentendo in parte quanto aveva condiviso con gli esperti in fase di colloquio. A peggiorare la situazione, tra le tante cose, le battute pronunciate da Mattia durante viaggio di nozze, che non hanno scaturito l’effetto sperato. Insomma tira aria di tempesta per questa coppia di Matrimonio a Prima Vista 7. Come procederanno le cose?

Mattia e Giulia di Matrimonio a prima vista 7 verso la rottura? Le anticipazioni rivelano che…

Che tra Mattia e Giulia non ci sia feeling sembra già evidente fin dalla prima puntata di Matrimonio a Prima Vista 7. Le anticipazioni del programma rivelano che per la coppia arriveranno momenti davvero difficili, con una possibile rottura nei prossimi episodi. Per ora Mattia e Giulia continuano a fiutarsi a vicenda, ma i motivi di scontro non mancheranno. Giulia, ad esempio, gli farà notare di aver badato poco ai suoi look, attaccandolo apertamente. Una differenza di vedute li porterà poi ad uno scontro epocale, nel frattempo tra diverbi e tentativi di chiarimenti, i due continueranno a non comprendersi e quindi ad allontanarsi sempre più. Insomma, quando un rapporto – qualsiasi esso sia – comincia col piede sbagliato, è davvero difficile rimetterlo in equilibrio. Quell’equilibrio che tra Mattia e Giulia non sembra esserci mai stato…

