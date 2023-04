MATTIA E GIULIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ “Non è scattato nulla da parte mia…”

Mattia e Giulia, una delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia, inizia la nuova diretta al centro di una vera e propria crisi, che li ha visti prendersi una pausa per capire meglio cosa fare. Giulia ha deciso di interpellare, in solitaria, una delle esperte del programma, confessando i suoi profondi problemi “per il contatto fisico e per l’attrazione fisica. Non è scattato niente dalla mia parte e non so cosa fare sinceramente”. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Back to School 2023, 1a puntata/ Diretta, concorrenti: Valeria Marini "Sono preparatissima"

Mattia e Giulia di Matrimonio a Prima Vista Italia: le distanze diventano sempre più abissali. E’ finita?

Prosegue con più bassi che alti il rapporto tra Mattia e Giulia a Matrimonio a Prima Vista Italia. In realtà di “alti” ce ne sono stati ben pochi, mentre di “bassi” moltissimi. Se il viaggio di nozze è giunto al termine con un esito decisamente negativo, con un ultimo tuffo nelle splendide acque di Sharm accompagnato poi da un’imbarazzante ultima cena, il ritorno a casa si è sviluppato sullo stesso copione. Anzi, in un certo senso le cose sono persino peggiorate.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023/ Diretta, Giulia: "Non provo nulla…"

Questo perché i due componenti della coppia hanno finalmente capito di essere distanti anni luce e quindi inavvicinabili. Per Mattia è ormai chiaro che sia impossibile avvicinarsi a Giulia, sia fisicamente che emotivamente. E non appena rientrato in Italia, come anticipavamo, la situazione non è affatto migliorata. Entrambi, infatti, hanno deciso di proseguire il percorso a Matrimonio a Prima Vista l’uno distante dall’altra, evitando la convivenza.

Mattia e Giulia, l’ultima lite segna la fine dell’esperimento?

La miccia è scattata per via di un comportamento di Mattia, che Giulia ha ritenuto estremamente offensivo. Infatti la moglie ha scoperto un messaggio poco carino nei suoi riguardi, ovvero uno scambio tra il compagno e gli altri concorrenti, a cui diceva di essere prossimo ad organizzare una festa di divorzio. Evidentemente, anche lui, non sembra più di tanto allettato dall’idea di proseguire la conoscenza con Giulia. In ogni caso pare non esserci pericolo: i presupposti non sembrano esserci, nemmeno lontanamente. Così per non farsi mancare nulla, tra i due componenti della coppia è esplosa una discussione piuttosto accesa, grazie alla quale Mattia scopre che Giulia ha mentito agli esperti a proposito delle coccole. In verità non le ama affatto, come aveva invece raccontato il giorno del matrimonio. Insomma se non siamo al capolinea, poco ci manca.

MATTIA E GIULIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA/ "Non è scattato nulla da parte mia…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA