Mattia e Giulia, Matrimonio a prima vista Italia 2023/ Il flop fa ricredere l’esperta Nada e…

Mattia e Giulia di Matrimonio a Prima Vista, una coppia scoppiata in partenza?

Il percorso di Mattia e Giulia a Matrimonio a Prima Vista continua ad incuriosire il pubblico del programma, questo perché la ragazza insiste nel manifestare palesi segnali di insofferenza nei confronti del marito. Si è venuta a creare una situazione surreale nel corso di queste prime puntate, con la coppia distante fin dal principio. O meglio: mentre Mattia sembrava – e sembra tuttora – intenzionato a portare avanti l’esperimento con la sua ‘dolce metà’, la ragazza resta sulle sue e pare voler sfuggire alle dinamiche dello show.

Non a caso, pochi giorni dopo una difficile luna di miele, i due hanno avuto la possibilità di vivere altri momenti di leggerezza, con qualche lezione di bachata che però Giulia ha vissuto con grande distacco. Tra i due novelli sposi non è scoccata la scintilla, ma non solo: dopo aver pronunciato il fatidico sì, la ragazza si è repentinamente allontanata da Mattia, creando situazioni imbarazzanti e poco gestibili.

Mattia e Giulia, avventura al capolinea a Matrimonio a Prima Vista?

Che a Giulia non piaccia Mattia è ormai evidente. Sembra che il ragazzo la infastidisca solo per il fatto di esistere e molti internauti, infatti, non hanno preso in simpatia la ragazza per il suo atteggiamento poco cordiale. Di esempi a cui fare riferimento ce ne sono tantissimi in questo senso: dalle critiche rivolte al marito per i passi “sbagliati” durante il ballo, alle battute che non la divertono, ma anche agli interessi e gli argomenti che lei ritiene noiosi e superflui.

Persino l’esperta Nada si è ricreduta su questa coppia, perdendo fiducia in Mattia e Giulia e di fatto nell’esperimento stesso. Insomma la concorrente va avanti, per il momento, criticando il compagno per qualsiasi cosa. Quest’ultimo incassa senza battere ciglio e sceglie di continuare il percorso a Matrimonio a Prima Vista. Niente di buono pare esserci all’orizzonte e nella puntata in arrivo questa sera, mercoledì 22 marzo, potrebbero aprirsi nuove crepe…

