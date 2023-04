MATTIA E GIULIA, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2023/ La coppia si separa

Mattia e Giulia si separano dopo tanti attriti: la decisione finale

Il primo verdetto dell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 vede coinvolti Mattia e Giulia. La coppia si ritrova a confrontarsi con i tre esperti, lavorando e ragionando sui loro attriti, sulle occasioni non colte, i rimorsi degli errori compiuti e non solo. Giulia, in particolare, ha ricevuto una serie di consigli su come migliorare se stessa e il suo rapporto con gli altri: “Hai un sacco di caratteristiche positive, hai un bel sorriso e si vede che stai bene con le persone. Il passaggio che puoi fare è da rapporti basati su ‘che bello stare con Giulia’ a ‘voglio conoscerla approfonditamente’“.

Per la ragazza arrivano altri consigli: “Hai una dolcezza di fondo in una società molto dura. Se posso darti un consiglio è quello di lavorare su questa tua dolcezza. Hai una grande sensibilità“. Infine, la fatidica domanda: lasciarsi o rimanere sposati? La scelta era a tratti scontata e le loro risposte non hanno regalato sorprese: la coppia ha deciso di separarsi, il loro matrimonio finisce qui (Agg. Ruben Scalambra)

Mattia e Giulia: rottura definitiva a Matrimonio a Prima Vista 2023?

Il destino di Mattia e Giulia a Matrimonio a Prima Vista Italia 2023 sembra ormai segnato. Si va verso la rottura totale, dopo la chiusura drastica della scorsa puntata. I due concorrenti, infatti, si erano salutati in un contesto di gelo e tensione. “Non ho più voglia di parlarti, vederti o sentirti, ci vediamo alla scelta, fatti la tua vita e basta”, ha detto Giulia dopo l’ennesima incomprensione con Mattia. Il ragazzo, perplesso e atterrito, non sa più dove sbattere la testa e sta valutando se restituire o meno l’anello alla moglie.

Tra i due sembra davvero finita, ma in tanti fanno notare che forse non è nemmeno mai iniziata. Infatti, salvo qualche rara occasione conviviale e spensierata, Mattia e Giulia non hanno mai legato del tutto. È mancato quel feeling che il ragazzo sperava invece di trovare con il trascorrere delle puntate. “Ti sei attaccato alla qualunque pur di attaccarmi e mi sono stufata di dimostrarsi cose”, ha tuonato lei nella penultima puntata.

Matrimonio a Prima Vista 2023: Mattia e Giulia, l’incompatibilità e i pregiudizi sono stati letali

Insomma, la situazione sembra più che mai incanalata per Mattia e Giulia. Lei non si è mai aperta fino in fondo in questo percorso a Matrimonio a Prima Vista 2023, mentre lui ha cercato di aprire qualche spiraglio con tutte le sue forze. Il punto, al di là dell’impegno, che ogni coppia dovrebbe “incastrarsi” senza troppe forzature. E in questo caso specifico, si può dire che a mancare sia stata soprattutto la scintilla.

Giulia, dal canto suo, si è chiusa subito a riccio, ed è apparsa spesso insofferente agli approcci di Mattia. Non a caso, parlando con le amiche, aveva liquidato il marito con una frase tranciante: “Il weekend è stato tremendo. A ma da fastidio la gente che mi tocca…”. Insomma, che altro aggiungere? Poco o nulla, il percorso di Mattia e Giulia a Matrimonio a Prima Vista parla da solo.

Mattia e Giulia, Matrimonio a Prima Vista 2023: esperimento fallito

Questa sera, mercoledì 19 aprile, va in onda l’ottava puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia 2023 dedicata alla scelta finale. Le tre coppie si presenteranno davanti ai tre esperti per comunicare la loro decisione: restare sposati o divorziare. La puntata è già stata trasmessa su Discovery+. La scelta finale di Mattia Benedetto e Giulia Martello è quindi già nota. I due, come era prevedibile dopo quanto successo alla reunion con le altre coppie, decideranno di divorziare. Mattia e Giuli avranno modo di confrontarsi a lungo gli esperti: lei verrà richiamata per la sua incoerenza, il suo cambiare le versioni a seconda del contesto. Mattia, invece, si è subito chiuso a riccio davanti al primo ostacolo senza cercare una soluzione.

