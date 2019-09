Mattia Marciano a Temptation Island Vip?/ L’ex tronista torna in TV: le indiscrezioni

Mattia Marciano sta per arrivare a Temptation Island Vip? Questa la grande novità emersa dal VicoloDelleNews. L’ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, dopo una esperienza molto travagliata e la scelta di Vittoria Deganello, ha deciso di ritornare in televisione per mostrare i muscoli e fare impazzire le estimatrici ancora una volta. “Ebbene sì, alcune talpine ci hanno fatto sapere che Marciano è un nuovo tentatore di Temptation Island Vip. Vi avevamo già anticipato che una coppia aveva già lasciato il programma, e che ne era subentrata un’altra, con loro probabilmente c’è stato anche il rinnovo di alcuni tentatori e quindi l’arrivo dell’ex tronista napoletano”, scrive il famoso portale di gossip. Le novità del programma non finiscono qui. Ed infatti proprio nel corso dell’appuntamento d’esordio, il colpo di testa di Ciro Petrone è costato caro all’attore. Dopo avere raggiunto la fidanzata Federica Caputo nel villaggio delle ragazze, ha dovuto abbondare il villaggio delle tentazioni per avere violato il regolamento.

Mattia Marciano a Temptation Island Vip? Le indiscrezioni

Ciro e Federica durante la seconda puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda lunedì 16 settembre, verranno sostituiti da Gabriele Pippo (figlio di Pippo Franco) e la fidanzata. Nel frattempo, anche Mattia Marciano sbarcherà sull’isola per fare impazzire le fidanzate attualmente presenti nel villaggio. Il campano in questo periodo è stato spesso e volentieri al centro del gossip per un potenziale flirt (mai confermato) con Viktorija Mihajlović. L’ex protagonista di Uomini e Donne poi, è stato tirato spesso in ballo anche per la sua passata relazione amorosa con Angela Nasti, costellata da lunghissimi tira e molla. A quanto pare Marciano invece è single. Vedremo se effettivamente farà il suo ingresso nel programma e quale fidanzata deciderà di incominciare ad interagire con lui per riaccendere la passione e creare nuove dinamiche televisive.

