Temptation Island Vip 2019/ Simone ha tradito Chiara Esposito? Parla Deianira Marzano

TEMPTATION ISLAND VIP 2019: IL PUBBLICO SI SCHIERA CON SIMONE BONACCORSI MA..

Simone Bonaccorsi e Chiara Esposito, la coppia più giovane della seconda edizione di Temptation Island Vip 2019, hanno animato la prima puntata regalando le prime emozioni al pubblico. Chiara, nonostante la giovane età, si è mostrata sicura di sè e molto disinvolta. Totalmente a proprio agio, sin dalle prime ore di permanenza nel villaggio, si è relazionata con i single ballando con tutti e lasciandosi andare anche a dichiarazioni forti. Inoltre, si è anche concessa qualche sigaretta facendo infuriare il fidanzato che, ai compagni d’avventura, ha spiegato di aver fatto di tutto per farle togliere il vizio. Simone, così, si è subito tuffato nel vero clima di Temptation Island Vip 2019 restando senza parole di fronte ai filmati della fidanzata. Chiara, invece, non ha ricevuto alcun filmato di Simone che ha già conquistato il totale appoggio del pubblico mostrandosi come un fidanzato totalmente innamorato della propria compagna. Tuttavia, Deianira Marzano sarebbe pronta a mostrare alla Esposito il filmato riguardante la segnalazione di un tradimento del suo Simone.

LA SEGNALAZIONE DI DEIANIRA MARZANO SU SIMONE BONACCORSI: “HA TRADITO CHIARA ESPOSITO”

Simone Bonaccorsi ha tradito la fidanzata Chiara Esposito? A lanciare la bomba è la blogger Deianira Marzano che, in una serie di Instagram Stories, dice: “Fino ad ora non c’erano video per Chiara, allora il video a Chiara lo faccio vedere io. Ma come mai Simone adesso fai tutto il disperato in televisione, dove hanno detto che sei fidanzato e da 10 mesi sei tornato con lei, mentre qualche mese fa te la spassavi con quest’altra ragazza che mi ha contattata e mi ha mandato tutte le prove? Per come stanno le cose tra Simone e Chiara non saprei chi scegliere!”, dice pubblicando anche le foto del presunto tradimento. “Con l’aiuto di Amedeo Venza abbiamo parlato con questa ragazza, e controllato le date. In pratica questo Simone ieri faceva tutta la parte di quello tradito in passato e poi se la spassava a gennaio, ma anche nei mesi successivi, con un’altra ragazza, mentre era fidanzato. Ci sono foto e conversazioni che provano tutto”, ha concluso Deianira.

