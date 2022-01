Mattia Mirabella e Greta, compagno e figlia Susanna Galeazzi/ “Matrimonio? Ancora no”

Mattia Mirabella e Greta sono il compagno e la figlia di Susanna Galeazzi, la figlia di Giampiero Galeazzi. La giornalista è legata al compagno biotecnologo da quasi dieci anni, ma non hanno ancora pensato al matrimonio. Proprio la figlia di “Bisteccone” durante una vecchia intervista rilasciata a Novella 2000 parlò in questi termini della possibilità di sposarsi: “matrimonio? per adesso non ne parliamo. Siamo una coppia da 5 anni e ci sentiamo una famiglia ugualmente”. La coppia ha però messo su famiglia, visto che nel 2015 è nata la loro piccola Greta, una bambina tanto amata. “Greta è proprio una Galeazzi: quando è nata pesava 4 chili” – ha detto la giornalista che parlando della gestione della piccola ha raccontato come si sia suddivisa i compiti con il compagno. ”

Giampiero Galeazzi com'è morto e malattia del padre di Susanna/ "Non se ne andrà mai"

“I pannolini li cambia il mio compagno, il papà di Greta: Mattia, che ha molta pazienza” – ha detto Susanna che ha poi raccontato come la piccola Greta sia stata accolta con grande gioia dai nonni essendo stata la prima nipotina arriva nella famiglia Galeazzi.

Susanna Galeazzi sul compagno Mattia Mirabella: “é molto presente”

Un grande amore quello nato tra Susanna Galeazzi e Mattia Mirabella. Proprio la giornalaia, figlia del grandissimo Giampiero Galeazzi, ha raccontato a Novella 2000 nel 2015: “il mio compagno è molto presente. Prepara le pappine e come tutti i i papà la notte si sveglia quando piange Greta e mi aiuta. Tra noi c’è collaborazione: è quello che dovrebbe succedere ad ogni neomamma”. Purtroppo la vita di Susanna è stata terribilmente scossa dalla morte dell’amato papà Giampiero scomparso il 12 novembre del 2021 all’età di 75 anni dopo una malattia.

Roberta Floris, chi è/ "Ho sempre desiderato scrivere, sono giornalista dentro"

Proprio al padre ha dedicato un emozionante messaggio che ha pubblicato e condiviso sui social: “papà ora è felice, è in barca, sta remando sul suo tevere. Grazie a tutti, davvero, dell’affetto, della vicinanza e del tanto amore”.

LEGGI ANCHE:

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ Dal GF VIP al figlio in arrivo: l'incredibile storia d'amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA