Mattia Narducci chi è il fidanzato di Anna Tatangelo e il figlio/ “Con lui mi diverto, mi fa stare bene”

Mattia Narducci è il fidanzato di Anna Tatangelo, più giovane della cantante di poco più di 10 anni. Dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio il volto della musica italiana è riuscita a riaprire il suo cuore. Ma chi è il fidanzato di Anna Tatangelo e di cosa si occupa?

Narducci è un modello di 27 anni, che ha lavorato per brand molto noti quali Dolce e Gabbana, Armani e Gucci. Nato nel 1977 a Piacenza, la sua bellezza lo ha reso attualmente uno dei modelli più famosi e apprezzati d’Italia. La relazione con la cantante è iniziata in modo sibillino, lontano dalla luce dei riflettori che li hanno ripresi solo in pochi scatti rubati dal settimanale Diva e Donna.

Anna Tatangelo, nel corso di un’intervista a Verissimo, ha parlato a lungo del fidanzato Mattia Narducci. La cantante ha anche espresso quanto non conti per loro la differenza d’età: “A volte può essere anche una risorsa. Avere esperienze differenti può essere una risorsa. Per me amore è anche leggerezza. Con lui mi diverto e mi fa stare bene. Prima erano troppo grandi, ora sono troppo giovani. L’importante è che sto bene io. ” ha sottolineato.

I due si sono conosciuti in momento molto difficile per la cantante che aveva da poco rotto con Gigi D’Alessio dopo 15 anni di relazione, ma anche dopo la morte della madre e del nonno: “E’ arrivato in un momento difficile della mia vita. Avevo perso mia mamma da poco e non volevo vedere nessuno“. La storia sembra, dunque, procedere a gonfie vele ma lontano dal clamore mediatico molto presente, invece, nella passata relazione della cantante dal quale ha avuto il figlio Andrea.











