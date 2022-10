Mattia Pattanè, chi è il concorrente Il Collegio 7/ Campione di scacchi, filosofo e food blogger

Chi è Mattia Pattanè: il food blogger e campione di scacchi a Il Collegio 7

Nato il 19 settembre del 2088 Mattia Patanè ha sedici anni, viene da Catania e ha un curriculum di tutto rispetto nell’ambito scolastico. Mattia infatti si presenta a Il Collegio 7 come il campione di scacchi del suo Liceo linguistico Leonard Giarre, è inoltre un filosofo convinto tanto da essersi guadagnato un posto all’interno di un gruppo di dibattito. L’entrata in scena tra i banchi del programma di Rai 2, è stata preceduta dalla presentazione sincera e oggettiva che Mattia fa di sé: “sono simpatico, sono un food blogger e vado bene a scuola. Dove lo trovate un altro come me?”.

Il Collegio 7, location: Collegio Regina Margherita di Anagni/ Ecco dov'è stato girato

Accertato il motivo per cui è stato soprannominato “il food blogger presuntuoso”, in realtà Mattia ama recensire locali e piatti nuova da assaggiare: sushi, panini, hamburger, pizza, pinse romane e cibi dolci, come sottolineato dal padre che è il compagno di recensioni giusto. Telefono in mano, inquadratura stabile e scatto preciso così Mattia alimenta la sua passione per il cibo. A differenza del collega Alessandro Bosatelli, però, il giovane catanese non mette mano in cucina, valuta solo il prodotto finito.

Chi è Giulia Wnekowicz, concorrente Il Collegio 7/ La professoressa maga e poliglotta

Mattia Pattané e la differenza tra lui e gli altri

Il giovane Mattia Patanè tiene molto a sottolineare la differenza tra lui e gli altri, o come afferma lui “dalla media delle persone”, ed è la stessa madre a evidenziare la negatività di questo aspetto del suo carattere e, a differenza degli altri genitori, teme che la partecipazione a Il Collegio 7 possa accrescere il lato presuntuoso di Mattia, così come il suo ego. Osservando però i suoi profili social tra cui quello di Instagram che conta 2.807 follower e quello di Tik Tok in cui è conosciuto come @ilfoodblogger, si nota che qualcosa è cambiato.

Luna Tota, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Sarà la prima donna a pilotare le Frecce Tricolore?

Se il Mattia entrante nelle porte de Il Collegio 7 aveva la necessità di creare uno stacco netto tra sé stesso e gli altri, dopo le registrazioni di luglio 2022 su Tik Tok ,in un video di reazione alla sua stessa presentazione, Mattia cambia totalmente la sua impostazione e anzi critica fortemente l’atteggiamento avuto durante le backstories: in dialetto siculo si rivolge al Mattia del recente passato moderando il suo comportamento saccente e anzi dichiarando di non sapere come gli siano venute in mente alcune considerazioni. Nelle stories in evidenza sul suo profilo Instagram Mattia ha dichiarato di odiare chi si sente superiore agli altri e anzi spera di far comprendere di più di sé con l’inizio del programma.

CLICCA QUI PER IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DEL PERSONAGGIO











© RIPRODUZIONE RISERVATA