Mattia Zenzola ad Amici 22?/ Dopo l’infortunio, nuovo provino per il ballerino…

Mattia Zenzola torna ad Amici?

Mattia Zenzola è stato uno dei protagonisti della prima fase di Amici 21. Entrato nella scuola su volere di Raimondo Todaro che lo scelse preferendolo a Nunzio Stancampiano, Mattia è stato poi costretto ad abbandonare tutto ad un passo dalla fase serale a causa di un infortunio. Non riuscendo a recuperare prima della fase serale, Mattia ha lasciato la scuola con la promessa di poter tornare nella ventiduesima edizione. “Sai perché non piango? Perché a settembre hai già un banco!” erano state le parole del maestro Raimondo Todaro nel momento dell’abbandono di Mattia.

Amici 22 andrà in onda su canale 5 già a settembre con nuovi allievi sia per il canto che per il ballo pronti a realizzare il loro sogno. Tra questi ci sarà anche Mattia Zenzola?

Il provino di Mattia Zenzola ad Amici

Mattia Zenzola potrebbe seguire le orme di Andreas Muller che, dopo essere stato costretto a lasciare la scuola di Amici per un infortunio, fu ammesso nell’edizione successiva vincendo, poi, il serale. Per Mattia la strada potrebbe essere molto simile. Come riporta Novella 2000, infatti, pare che in questi giorni il ballerino stia affrontando i casting, attualmente in corso, per la nuova edizione del talent show di Maria De Filippi.

“Al momento dunque Mattia Zenzola starebbe affrontando nuovamente i casting con la speranza di ottenere la tanto ambita maglia. Nonostante la promessa del suo insegnante infatti sembrerebbe che il ballerino debba affrontare nuovamente tutte le audizioni. Solo in seguito Todaro potrà decidere se concedergli o meno il banco. Cosa accadrà dunque? Mattia riuscirà a far parte nuovamente del cast di allievi del talent show? Non resta che attendere per scoprirlo”, fa sapere Novella 2000.

