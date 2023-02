Mattia Zenzola al serale di Amici 22?/ Maria De Filippi annuncia al ballerino che…

Mattia Zenzola conquista la maglia del serale di Amici 22?

Nella scuola di Amici 22, per gli allievi, si avvicina la fase più importante della loro avventura. Il serale della 22esima edizione del talent show di Maria De Filippi è ormai alle porte e tutti gli allievi sperano di conquistare in anticipo la famosa maglia oro per non rischiare il banco nelle prossime settimane con esami, sfide e decisioni irrevocabili degli insegnanti. Tra gli allievi che sperano di realizzare il sogno di partecipare al serale c’è sicuramente Mattia Zenzola.

Amici 22, Maddalena Svevi e Samuele Segreto una coppia?/ Il dettaglio che non sfugge

L’allievo di Raimondo Todaro, dopo aver lasciato la scuola nella scorsa edizione ad un passo dal serale per un infortunio, spera di poter far parte degli allievi del serale in quest’edizione. Tuttavia, un annuncio di Maria De Filippi lo sta facendo tremare.

Mattia Zenzola al serale di Amici 22? Le parole di Maria De Filippi

Dopo la gara di ballo che ha coinvolto i ballerini ancora presenti nella scuola di Amici 22, Maria De Filippi ha liberato tutti gli allievi tranne Mattia Zenzola. In studio, il ballerino di latino non ha nascosto la paura di scoprire il motivo della convocazione da parte della conduttrice. “Cos’è successo?”, ha chiesto il ballerino.

Amici 22: Mattia Zenzola tradisce Raimondo Todaro, per Celentano?/ La scelta

“Niente di grave”, lo ha immediatamente rassicurato la De Filippi scatenando la curiosità dei fan che si chiedono il motivo di tale convocazione. Escludendo un provvedimento disciplinare dopo le rassicurazioni della conduttrice, Mattia riceverà una piacevole notizia in merito al serale? Lo scopriremo nelle prossime puntate.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Mattia Zenzola chiude con Todaro, per Celentano?/ "Mi é dispiaciuto.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA