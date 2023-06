Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici 22 stanno insieme?/ Lei pubblica una foto, lui chiarisce: “Tra noi…”

Mattia Zenzola e Benedetta Vari di Amici 22 stanno insieme? Interviene il fidanzato della ballerina

Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme? È questo il gossip che circola ormai da alcuni giorni e che vorrebbe il vincitore di Amici 22 insieme alla sua partner di ballo latino. Mattia e Benedetta hanno stretto nel corso di questi mesi una forte amicizia che, stando ad alcuni indizi social, potrebbe essere sfociata in amore. Ma stanno davvero così le cose? Viste le ultime mosse social dei diretti interessati, pare proprio di no.

Da tempo è noto che Benedetta è fidanzata con Simone Maselli, eppure si è sospettato che la vicinanza a Mattia possa aver creato una crisi tra i due. Il gossip è però smentito da una foto, pubblicata su Instagram proprio da Simone, che mostra un bacio tra lui e la ballerina di latino. Benedetta e Simone, dunque, stanno ancora insieme, e con Mattia non c’è altro che un’amicizia e un rapporto lavorativo.

Mattia Zenzola parla del rapporto con Benedetta: come stanno le cose oggi

D’altronde tale tesi sembra essere confermata dalle dichiarazioni fatte da Mattia Zenzola in una recente intervista rilasciata a Lorella Cuccarini, nel suo format su Youtube ‘Dimmi di te’. Queste le parole del ballerino: “Benedetta? Io, quando posso ballare con lei lo faccio stravolentieri perché mi ha aiutato tanto, soprattutto a portare in scena quello che io so fare quello che ho fatto fino ad ora prima di venire qui, cioè il ballo di coppia perché io sono un ballerino di coppia, ho iniziato a ballare da solo qui dentro.”

Il ballerino ha inoltre aggiunto: “Io l’ho sempre ringraziata e la ringrazierò sempre per questo, perché mi è stata vicina all’interno del programma. Quando magari non potevo mi cucinava qualcosina mi chiedeva come stavo, quindi sentivo una persona che era realmente vicina a me. Non soltanto professionalmente ma anche umanamente, naturalmente ci sono anche delle incomprensioni come ci sono con tutti ma anche quelle rendono il rapporto più forte tra le persone. Sono contento di aver finito il mio percorso insieme a lei perché mi ha dato quel qualcosa in più, ha fatto vedere veramente quello che so fare.”











