Mattia Zenzola e Benedetta Vari stanno insieme? Scatta il bacio ad Amici 2023/ Scorda Maddalena Svevi?

Amici 2023 di Maria De Filippi, Mattia Zenzola balla con Benedetta Vari e scatta il bacio…

Mattia Zenzola scorda Maddalena Svevi, per Benedetta Vari, ad Amici 2023 di Maria De Filippi? É la domanda che sorge spontanea, dal momento che alla nuova e seconda puntata serale di Amici 2023, in onda in chiaro tv e in streaming online su Mediaset infinity, il 25 marzo 2023, si prevede l’esplosione della passione. Questo, nel mezzo della sfida a tre squadre, tra i due partner latinisti e attivi membri nella squadra capeggiata da Arisa per il canto e Raimondo Todaro per il ballo.

Si parla di un bacio che lascerebbe senza fiato la produttrice e conduttrice Maria De Filippi e si registrerebbe alla terza sfida della terza manche al secondo serale di Amici 2023. Quando Mattia Zenzola, concorrente ballerino al serale con in palio il montepremi e altri riconoscimenti al talento finale, in partnership con la ballerina professionista arruolata come assistente da Todaro, si esibiscono in una sfida contro Aaron Cenere: “Terza sfida: Aaron canta Vedo nero contro Mattia che balla un tango con Benedetta e vincono”, esordiscono gli spoiler TV. Insomma, la quota passionalità sembra premiare al serale di Amici 2023. Ma che sia nata una nuova coppia, con Mattia Zenzola reduce dalla rottura registrata al talent con la ormai ex Maddalena Svevi?

Gli spoiler TV su Amici 2023 fanno sapere che il bacio sarebbe previsto in puntata per una scelta artistica legata alla coreografia. Ma non può escludersi di certo, almeno non per la sottoscritta, che tra Mattia e l’assistente partner di latino possa essere nato un legame importante e perché no, un amore top secret, complici i passi di latino.

La reaction di Maria De Filippi al bacio di Amici 2023

Particolarmente inaspettata per lo stato di choc, rispetto al bacio di Mattia Zenzola e Benedetta Vari, si rivela poi la reaction della conduttrice Maria De Filippi: “Finita la prova Maria De Filippi ha detto a Mattia di pulirsi e ha poi commentato dicendo che ormai in studio si baciavano tutti quanti”. Ma cosa dicono i giudici adibiti alle votazioni al serale di Amici 2023? A Cristiano Malgioglio non perviene la passionalità del tango e vota Aaron Cenere . Tuttavia a vincere la sfida passionale é Mattia, in particolare per il consenso del giudice Giuseppe Giofrè, che si dichiara felice di assistere ad “un altro lato” del biondo latinista, Zenzola.

