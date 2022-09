Mattia Zenzola, fandom minaccia Amici 22/ “Boicottiamo il programma”, il motivo

Amici 22 di Maria De Filippi, l’accesso di Mattia Zenzola non figura tra le immagini della prima puntata del 18 settembre: esplode la polemica

La prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi genera del malcontento tra i fedeli supporter del talent affezionati a Mattia Zenzola, che stando alle annesse anticipazioni TV di Amici news é stato riammesso nella scuola alle nuove selezioni dopo il ritiro forzato dal talent subito dopo l’accesso ad Amici 21 dello scorso anno e in seguito ad un infortunio. L’insegnante di danza Raimondo Todaro, che mesi fa lo rincuorava per la devastante notizia del ritiro dovuto all’impossibilità segnalatagli dai medici di proseguire il percorso formativo visto l’infortunio per poi promettergli che gli avrebbe dato una seconda chance di accesso nella scuola, é lo stesso che al debutto di Amici 22 ha riammesso Mattia Zenzola al talent al nuovo appuntamento TV domenicale, un momento quest’ultimo che non é andato in onda della prima puntata di Amici 22, il che sta indispettendo fortemente i telespettatori più accaniti del talent, in particolare i fedeli fan del latinista dallo sguardo di ghiaccio e le movenze latin.

La puntata, ora al centro di un dibattito acceso online, non é stata ancora trasmessa integralmente al primo appuntamento TV del 18 settembre, ma sarà di certo trasmessa per la parte rimanente nel daytime pomeridiano di Amici 22, il cui inizio messa in onda previsto in origine il 19 settembre 2022 come se non bastasse é stato posticipato al 20 settembre, in via eccezionale, per la trasmissione a reti unificate dei funerali di Elisabetta II. Dunque, i contestatori dovranno attendere ancora per la trasmissione delle immagini dell’accesso di Mattia Zenzola ad Amici 22, il che alimenta il fuoco dell’accesa querelle aperta dal fandom del ballerino biondo tra le reazioni contrariate più disparate, come le minacce di un boicottaggio di massa ai danni del programma.

Il pubblico TV minaccia Amici di Maria De Filippi: che succede nel web?

Tra i potenziali fautori del boicottaggio c’é chi promette che guarderà Amici solo durante i frame che riguardino Mattia e chi arriva persino a minacciare di sottrarsi totalmente alla visione del format. Tra gli altri, commenti di lamentele, quindi, emerge: “Contando che anche l’anno scorso è stato sfruttato e trattato di merda dalla produzione per l’infortunio, almeno un po’ di rispetto potevano mostrarlo e farlo esibire nella puntata, non nel daytime di due giorni dopo. É semplicemente una questione di principio”, si legge in un tweet. Poi, però, si leggono anche commenti dei fan del latinista che si accontentano dei pochi frame della prima puntata di Amici 22 dove Mattia é stato inquadrato per degli attimi: “Che dire …nonostante tutto, l’importante è averti rivisto sereno e felice. Ora aspettiamo con ansia martedì per vederti dopo tanti mesi riprenderti tutto”.

Secondo le anticipazioni TV della prima puntata di Amici 22 Mattia sarebbe stato il terzultimo tra i candidati ammessi a presentarsi al centro studio e ad essere promosso al talent. Il che, per i contestatori, sarebbe un piano escogitato in modo freddo e calcolatore da parte della produzione per creare hype tra i telespettatori rispetto alle dinamiche di riapertura del talent, volto a far impennare gli ascolti TV , senza tenere conto dell’esigenza dei fan del latinista, impazienti di rivedere Mattia in TV.

Chissà, quindi, se la polemica sia destinata a concludersi con la messa in onda del daytime di Amici 22.

