Mattia Zenzola, primo allievo di Amici 22?/ Dopo il ritiro, risuona la campanella dei

Amici 22, Mattia Zenzola ci riprova dopo il ritiro da Amici 21? Le anticipazioni del primo giorno di scuola

Ci siamo, in data odierna 14 settembre 2022 si tiene la prima registrazione della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, Amici 22, il cui suono della prima campanella sembra preludere ad un rientro tv scoppiettante per la scuola di Maria De Filippi, con la possibile conferma del primo allievo – tra tutti i candidati al banco – Mattia Zenzola. Quest’ultimo, concorrente di Amici 21, si ritirava ad un passo della fase serale dell’ultima edizione del talent per via di un infortunio al piede, dicendo, così, a malincuore addio al sogno di formarsi in tv sotto l’ala protettrice del maestro di latino, Raimondo Todaro. L’ uscita di scena è stata strappalacrime, con il maestro che ha promesso a Mattia la seconda chance, di potersi riproporre ad Amici alla fase dei casting di Amici 22, e oggi stesso si tiene la temuta selezione. Che Mattia Zenzola abbia accettato l’idea di sostenere l’ennesima fase di esame e selezioni al talent di Maria De Filippi? La risposta ci sarebbe, il che emerge dal profilo Twitter della madre del giovane latinista, attivo su Twitter.

AMICI 22/ Anticipazioni registrazione puntata 18 settembre: Can Yaman e Marcuzzi ospiti, Mattia Zenzola…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠𝗔𝗧𝗧𝗜𝗔 (@mattia_zenzola)

La madre di Mattia Zenzola rompe il silenzio, prima di Amici 22

Sul social dei cinguetii, la donna ha postato una foto che immortala il figlio Mattia Zenzola al centro studio di Amici, corredata da quella che sembra essere una frase di incoraggiamento per il giovane aspirante ballerino professionista: “Chi non comprende i tuoi silenzi non capirà mai nemmeno le tue parole… Anche le stelle stanno in silenzio eppure molti le guardano per ore (cit). In bocca al lupo Mattia”. Un messaggi di auguri, quindi, quello lanciato dalla madre al figlio artista, mentre cresce l’attesa generale nei telespettatori rispetto alla prima registrazione di Amici 22.

Gigi D'Alessio: "Sei grande, LDA!"/ La reazione al nuovo disco d'oro, record di Amici

Che gli auguri siano un chiaro indizio della presenza certa di Mattia Zenzola al primo giorno di casting di Amici 22 di Maria De Filippi? Il latinista potrebbe aver accolto l’invito della produzione Mediaset a riproporsi alla commissione interna di Amici 22, che quest’anno si vede composta di professori riconfermati, una re-entry e una new-entry in cattedra, per le categorie di studi canto – rappresentata dagli insegnanti riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini e la re-entry Arisa, che torna al talent al posto dell’uscente Anna Pettinelli- e ballo – rappresentata dai riconfermati Raimondo Todaro, Alessandra Celentano, e la new-entry Emanuel Lo.

Amici 22, tensioni tra Raimondo Todaro e Emanuel Lo?/ L'indiscrezione













© RIPRODUZIONE RISERVATA