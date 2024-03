Mattia Zenzola professionista al Serale Amici 2024/ Incidente durante l’esibizione: cos’è successo

Mattia Zenzola, il ritorno nel serale di Amici 2024 come professionista

Mattia Zenzola, protagonista e vincitore della scorsa edizione di Amici, è ufficialmente tornato nel talent show di Maria De Filippi, stavolta come professionista. Dopo aver girato l’Italia con il musical Mare fuori con cui ha riscosso un grandissimo successo, Mattia Zenzola, come svelano le anticipazioni della registrazione della seconda puntata del serale di Amici 2024 in onda sabato 30 marzo, in prima serata su canale 5, è tornato ufficialmente nel talent show come professionista di latino.

Il suo esordio da professionista, dunque, è arrivato durante la seconda puntata per la dimostrazione di un attesissimo guanto di sfida ovvero quello tra Nicholas e Giovanni che, dopo essere stati grandi amici durante la prima parte del programma, hanno discusso e litigato alla vigilia della prima puntata del serale.

Incidente durante la dimostrazione di Mattia Zenzola al serale di Amici 2024

Mattia Zenzola ha debuttato come professionista durante la registrazione della seconda puntata del serale di Amici 2024 per dimostrare il guanto di sfida tra Nicholas e Giovanni sul flamenco. A vincere la sfida è stato Giovanni, ma durante la dimostrazione, in studio, c’è stato anche un piccolo incidente.

“Durante il guanto di sfida tra Giovanni e Nicholas, con Mattia che dimostrava, si è rotta una mattonella di vetro del pavimento che poi è stata riparata”, riportano le anticipazioni di Superguidatv.











