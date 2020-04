MATUIDI, HACKERATO L’ACCOUNT INSTAGRAM/ “Solo uno scherzo, siamo annoiati”

Non bastava la positività al coronavirus che ha costretto il centrocampista della Juventus, Blaise Matuidi, ad un lungo periodo di isolamento. Il mediano francese ha subito anche l’hackeraggio del suo profilo ufficiale Instagram, da pirati informatici in realtà più gentili del solito. Dopo aver preso il controllo dell’account di Matuidi, gli hacker non hanno postato messaggi offensivi o contenuti imbarazzanti o peggio, si sono limitati a lasciare un messaggio che tradotto in italiano suona più o meno così: “Solo per divertimento. Pace. L’account tornerà presto, siamo soltanto annoiati e ci dispiace per questo. Ciao“. Con tanto di emoticon che ride: nulla di grave, anche se Matuidi ha utilizzato il suo account in questi giorni anche per annunciare la sua positività al covid-19 e comunicare con i suoi 5 milioni di followers, che lo rendono uno dei giocatori di Serie A più seguiti sui social. A detta degli hacker è stata la noia a far giocare questo tiro mancino, vedremo se rispetteranno la promessa di… rimettere tutto a posto una volta finito il divertimento, altrimenti toccherà a Matuidi stesso ovviare al problema con l’aiuto di esperti informatici.

RONALDO BATTUTO SUGLI ADDOMINALI

Un’ennesima disavventura che comunque non distoglierà Matuidi dal lavoro per tornare in piena forma: negli ultimi video postati su Instagram il centrocampista francese si era mostrato brillante, ormai recuperato dai sintomi influenzali del coronavirus, che aveva accusato intorno alla metà di marzo, e pronto a prolungare il suo contratto con la Juventus. Per fortuna il suo caso non si è mai aggravato e negli ultimi giorni ha dimostrato di aver superato brillantemente la malattia, togliendosi anche lo sfizio di battere Cristiano Ronaldo (re assoluto dei social con 210 milioni di followers) nella “Living Room Cup”, ovvero la challenge in cui si tenta di superare prove fisiche in salotto in questi giorni di confinamento forzato. Ronaldo aveva sfidato tutti a superarlo in una serie di addominali, impressionando con 142 messi in archivio in meno di un minuto. Ma nello stesso tempo di CR7 Matuidi è riuscito a farne addirittura 144, prendendosi una grande soddisfazione ma lanciando un messaggio scherzoso a Ronaldo: “Cristiano, mi hai distrutto. La prossima volta corriamo”. Con l’account in mano agli hacker, per la prossima challenge occorrerà attendere un po’.



