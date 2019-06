Maturità 2019, copiare? Ecco cosa si rischia/ Tutti i trucchi (da evitare)

È tutto pronto per la Maturità 2019 e, in vista del via ufficiale agli Esami di Stato questo mercoledì 19 giugno ci si chiede se anche le centinaia di migliaia di studenti che torneranno sui banchi in questa afosa estate siano altrettanto pronti. Infatti, come ogni anno, assieme al tema delle “bufale” e delle fake news montate ad arte per raggirare e ingannare i giovanissimi torna anche quello dei metodi definiti infallibili per copiare nel corso di una delle Prove e che spesso, invece, sono solo fonte di problemi: infatti i commissari e le regole stabilite anche per il 2019 dal Miur sono abbastanza inflessibili e per questo motivo l’invito è quello di non buttare a mare un intero percorso di studi con sotterfugi e strategie consigliate da siti web per studenti molto in voga solo per cercare di rimediare un voto finale più alto. Ma cosa si rischia quando si copiano le tracce durante la Maturità e quali sono i trucchi e i metodi più comuni che però, nonostante quanto certi millantano, vengono puntualmente ‘sgamati’?

COPIARE ALLA MATURITA’: COME SI “PREPARANO” GLI STUDENTI?

Innanzitutto, va ricordato quanto rivelato di recente da una ricerca condotta da Skuola.net su un campione di maturandi e che, in vista dell’Esame di Stato, hanno dato risposte sorprendenti in merito a come si comporteranno nel corso delle varie Prove: su un campione di circa 1200 studenti è emerso che circa 8 su 10 proveranno a far ricorso in qualche modo a un “aiutino esterno” per provare a superare i momenti di difficoltà anche solo con i classici bigliettini nascosti. Non solo: solamente il 23% ha ammesso di voler contare unicamente sulle proprie forze mentre una percentuale uguale ha confessato di stare escogitando qualcosa in quella che è comunque l’era degli smartphone e non più delle “cartuccere” con i foglietti arrotolati. Tuttavia, come è noto il rischio di essere scoperti in questi casi è quello di venire esclusi da tutte le Prove degli esami di Stato e di fatto dovendo così rimandare l’appuntamento con la Maturità di 12 mesi. Per questo motivo durante lo svolgimento è vietato usare cellulare, smartphone e ogni tipo di device che permetta consultazione e download di file, e allo stesso modo sono banditi anche pc e qualsiasi tipo di connessione alla Rete. Infatti tali Prove non sono certo equiparabili a un normale compito in classe ed è per tale ragione che non solo la Struttura Informatica del Ministero dell’Istruzione ma pure la Polizia di Stato vigileranno su eventuali accessi indebiti alla Rete.

TUTTI I METODI (DA EVITARE) DURANTE L’ESAME

Come è facile immaginare, dal momento che costituisce un reato penale (oltre che appunto una “bufala” dato che sono molti i siti che millantano solo di poter fare ciò) la divulgazione e il poter conoscere il tema delle tracce d’esame in anticipo, molti studenti meno creduloni però si sono già attrezzati per provare a copiare durante il compito ed è per questo motivo che negli ultimi giorni vari portali sono tornati a pullulare di presunti tutorial e trucchi definiti “infallibili” che però si omette di dire che sono già stati smascherati e che rischiano solo di compromettere l’esame del maturando. Si va dalle finte pagine dei dizionari inserite all’interno dei volumi che molti ritengono sia la soluzione meno rischiosa e con più vantaggi, alle trovate da nerd (e francamente irrealizzabili…) degli auricolari wireless che verrebbero subito scoperti; altri suggeriscono invece di scrivere brevi testi come ad esempio formulette matematiche sulle etichette della bottiglietta d’acqua che si può tenere sul banco, senza dimenticare un “evergreen”, il bigliettino-pergamena che però ha lo svantaggio di essere di difficile consultazione soprattutto se i commissari d’esame sono vigili e poco inclini a lasciarsi ingannare…



