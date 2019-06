Maturità 2019, Esame di Stato Miur/ Tototracce Prima Prova: ma vera ansia è settembre

Ma quali tracce usciranno nella Prima Prova dell’Esame di Stato Miur in partenza mercoledì prossimo in tutta Italia? La Maturità 2019 sta per prendere inizio e come ogni anno una delle “ansie” più sviluppate per gli studenti è il tema d’italiano e le varie tracce che il Ministero sottoporrà alle Commissioni e ai maturandi di tutto il Paese; non solo, come abbiamo ormai imparato a vedere nella nostra lunga maratona di avvicinamento, un timore in più è rappresentato dal cambio delle modalità e numeri di tracce del Tema d’Italiano. 2 tracce per l’analisi del testo, 3 di tipo argomentato e 2 per l’attualità: una scelta “ridotta” che però cela diverse accortezze che gli studenti dovranno accertare nello svolgimento delle 6 ore di Prima Prova Maturità 2019. Da D’Annunzio – che il 65% degli studenti intervistati da ScuolaZoo vede come autore probabile dell’Analisi del Testo – fino a Ugo Foscolo, Alessandro Manzoni, Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli, tutti “tototracce” per la tipologia A secondo i maturandi intervistati nel sondaggio. Timore anche per gli autori finora mai usciti in nessun Esame di Stato precedente: da Moravia a Sciascia, da Campana e Gadda passando per Pasolini o Marinetti: le ansie si moltiplicano ma non solo per l’Analisi del testo…

ESAME DI MATURITÀ 2019, MA LA VERA ANSIA È A SETTEMBRE

Sul tema di attualità l’ambientalismo, la tragedia di Notre Dame, la Brexit e il futuro dell’Europa si susseguono come tototracce secondo i maturandi: per la parte argomentata (tipologia B) invece l’incognita è ancora maggiore dati i tantissimi argomenti sui quali potrà vertere la scelta delle 3 tracce poi presentate ai maturandi dal Miur. Gli ambiti infatti possono essere storico, filosofico, tecnologico, economico, sociale, artistico, letterario e scientifico: insomma un’ansia generalizzata, mai come però la scelta su cosa fare dopo la Maturità che, secondo un altro sondaggio stilato da Sanpellegrino Campus, agita ben più dello stesso Esame di Stato. Il 47% dice di non aver ancora scelto cosa fare dopo il diploma e se il 46% attende di capire una volta che finirà la Maturità imminente, il 17% addirittura spiega che prenderà una decisione in settembre. Ricordiamo che dal 3 luglio al 25 si potrà effettuare l’iscrizione ai test d’ingresso per Medicina, Veterinaria e Architettura ma non sono ovviamente solo quelle facoltà, o solo l’università, la scelta che i maturandi potranno prendere: tra chi decide di continuare gli studi però dopo l’Esame di Stato e il diploma, il 31% tende verso un corso di laurea nell’ambito economico-sociale, altri optano per studi umanistici (27%), ingegneristici (29%) e scientifici (19%).

