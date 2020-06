Maturità 2020: oggi sorteggio lettera prova orale/ Esame di Stato Miur: nuove regole

Pubblicità

La Maturità 2020 si avvicina a grandi passi e la giornata di oggi è forse la più attesa (e temuta) dopo ovviamente il colloquio orale-unica prova per gli Esami di Stato: oggi si riunisce la riunione plenaria delle commissioni d’esame di tutte le singole scuole per estrarre la lettera dell’alfabeto da cui poi procederà il calendario dei colloqui orali (sempre in ordine alfabetico) dei prossimi giorni. Va ribadito ancora una volta, per l’eccezionalità dell’emergenza coronavirus quest’anno non esiste una Maturità “nazionale” nel senso che le singole prove saranno riunite in un unico orale con una commissione composta da 6 membri esterni e un presidente “esterno”. Nella riunione plenaria di oggi – una diversa in ogni singolo istituto – si dovranno stabilire poi le tempistiche delle successive riunioni preliminari in cui la commissione farà il punto dei singoli candidati all’esame scandendo tempo, date e modalità di organizzazione della Maturità 2020 ai tempi del Covid-19.

Come vi abbiamo già spiegato nei giorni scorsi, l’Esame di Stato Miur quest’anno non solo prevederà un unico colloquio orale comprensivo di tutte le richieste normalmente poste nella Prima e Seconda Prova di Maturità, ma vedrà rigide misure di sicurezza per garantire l’esame in presenza: massimo 5 colloqui al giorno, ogni studente maturando (e anche ogni docente) dovrà portare un’autocertificazione del loro stato di salute al loro ingresso a scuola. In mancanza (per stato di salute non idoneo e qualsivoglia altro motivo) la commissione esaminatrice proverà a programmar fil recupero della prova orale, fondamentale anche perché l’unica su cui si completerà il voto di Maturità oltre ai crediti degli scorsi anni.

LE NOVITÀ DELLA MATURITÀ E LE TESINE

La riunione plenaria di questa mattina scatterà alle ore 8,30 e si svolgerà in tutte le scuole superiori, in preparazione dell’esame di Stato di mercoledì 17 giugno: l’avvio dei colloqui mercoledì avverrà dalle ore 8.30 in poi, con il calendario formulato oggi che dovrà tener conto dei singoli aspetti organizzativi e di sicurezza per completare definitivamente l’Esame di Stato Miur nei prossimi giorni. I maturandi attendono con ansia il giorno e l’ora dei propri esami dopo gli ultimi scombussolanti mesi di preparazione ad un esame cambiato già diverse volte: gli studenti il giorno del proprio colloquio dovranno essere super puntuali, possono anticipare solo di un quarto d’ora, nel rispetto delle norme di sicurezza anti contagio.

Inoltre, non potranno incontrare i compagni nei corridoi né fuori dalle scuole, per evitare assembramenti. Nella riunione plenaria di oggi faranno il loro “esordio” diverse centinaia di dirigenti delle scuole medie chiamati in “extremis” per fare il presidente di commissione a fronte delle migliaia di forfait dei presidi superiori. Sabato 13 giugno è stato l’ultimo giorno utile per consegnare l’elaborato preparato dai singoli candidati (480mila quest’anno) con gli argomenti concordati assieme ai professori nel corso del mese di giugno: una sorta di tesina (con scritti, foto e video) viene così preparata per essere presentata durante il proprio colloquio orale come primo elemento di 5 fasi (tesina appunto, testo di letteratura italiana, discussione interdisciplinare, esposizione esperienza PCTO – alternanza scuola lavoro – domande su attività di Costituzione e Cittadinanza).



