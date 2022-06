Maturità 2022, calendario date Esami di Stato/ Prove, orale e voto: tutte le novità

MATURITÀ 2022: CALENDARIO ESAMI DI STATO, TUTTE LE DATE E GLI ORARI

È disponibile da inizio giugno sulla pagina ufficiale del Miur sulla Maturità 2022 il servizio di FAQ (domande/risposte frequenti) per gli Esami di Stato in arrivo dal prossimo 22 giugno: sono state intanto definiti e “schedulate” tutte le date del calendario Maturità 2021-2022 per i maturandi che si apprestano ad affrontare la prima Maturità “post emergenza Covid” da due anni e mezzo a questa parte. Il calendario stabilito dal Ministero dell’Istruzione è dunque il seguente:

Maturità 2022, allarme Seconda prova decisa da scuole/ Anp: “caos voti non uniformi”

– 20 giugno 2022 ore 8.30: riunione plenaria della Commissione d’esame

– 22 giugno 2022, dalle ore 8.30: Prima Prova, tema italiano (durata 6 ore)

– 23 giugno 2022, dalle ore 8.30: Seconda Prova, prova d’istituto (Se per ragioni organizzative non è possibile svolgere la prova nella medesima giornata del 23/06 per le due classi assegnate alla commissione, il Presidente può decidere di far svolgere la prova ad una delle due classi il 24 giugno, ferma restando l’eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni)

– colloquio orale: calendario definito da ogni singola Commissione

– 6 luglio 2022, dalle ore 8:30: Prima Prova suppletiva

– 7 luglio 2022: Seconda Prova suppletiva

Maturità 2022, nomi dei presidenti di commissione/ Elenchi e informazioni

PROVE E VOTO: LE ALTRE FAQ SULL’ESAME DI MATURITÀ 2022

Oltre al servizio del Ministero sulle domande più frequenti circa l’imminente Esame di Maturità 2022, il portale specializzato nel mondo scuola “Orizzonte Scuola” ha aggiornato alcune FAQ per meglio rendere chiari alcuni punti cardine degli Esami di Stato, a cominciare dalle prove scritte.

La Prima Prova riguarda come noto il tema d’italiano: ai candidati sono proposte sette tracce (tra cui sceglierne una) con tre diverse tipologie: analisi e interpretazione del testo letterario, analisi e produzione di un testo argomentativo, riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La Seconda Prova è invece organizzata da ogni singola Commissione d’esame e si fonda sulla principale materia d’istituto. Per quanto riguarda il colloquio orale, il Miur ha predisposto quanto segue: «inizia con l’analisi del materiale proposto dalla sottocommissione (consistente in testi, documenti, esperienze, progetti e problemi); prosegue poi con l’esposizione, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, dell’esperienza svolta nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), con riferimento al percorso complessivamente effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica. Nel corso del colloquio, infine, il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze di Educazione civica, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate nel documento del consiglio di classe». Infine, una volta di più, confermato la modalità di voto per la Maturità 2021-2022: saranno sempre 100 punti totali, di cui 50 in “eredità” dal triennio mentre sono max 15 punti per la Prima Prova, 10 punti per la Seconda Prova, 25 punti per il colloquio orale.

Maturità 2022, FAQ su Esami di Stato/ Crediti, seconda prova, colloquio e relazione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA