Maturità 2022, come copiare e cosa si rischia/ Le tecniche più fantasiose da evitare

COME COPIARE ALLA MATURITÀ 2022: I RISCHI CHE GLI STUDENTI CORRONO

Ci siamo, ecco la vigilia della Maturità 2022. Migliaia di studenti alle prese con l’ansia della “notte prima degli esami”, a poche ore dalla prima prova. C’è chi ne approfitta per un ultimo ripasso e chi invece punta a rilassarsi in vista del tour de force. Ma anche chi sta cercando qualche consiglio su internet su come copiare e avere un “aiutino” per affrontare il difficile percorso degli scritti… Lo conferma anche un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net prima del via, coinvolgendo 1.500 maturandi. Così è emerso che circa uno studente su 5 nelle ultime ore pre Maturità 2022 si è attrezzato per “aiutarsi” in caso di bisogno. Tra loro, oltre il 60% lo fa per sentirsi tranquillo, mentre gli altri sono sicuri di averne effettivamente bisogno. Sembrano numeri esagerati, soprattutto tenendo conto dei rischi se si viene beccati.

Auguri di buona Maturità 2022/ Le frasi da dedicare prima degli esami di Stato

Secondo quanto previsto dalla legge, infatti, chi viene beccato a copiare alla Maturità corre il pericolo di vedersi rimandato direttamente all’anno successivo, senza avere la possibilità di continuare le prove. La bocciatura, dunque, rientra tra le possibili sanzioni che la commissione d’esame può comminare: i professori, presidente e interni/esterni, si riuniranno per valutare il da farsi e l’ipotesi bocciatura è tra le più praticate. Non mancano i precedenti e c’è di più: lo studente “copione” non può sperare con fiducia nell’esito del ricorso, che spesso ha confermato la decisione degli insegnanti.

Toto-tracce Maturità 2022, prima prova/ Ultime notizie: Svevo, Levi, giovani e guerra

MATURITÀ 2022: COME SI “ATTREZZANO” GLI STUDENTI PER COPIARE

Infatti, oltre 1 maturando su 4 non copierà, ma solo per paura di essere espulso dall’aula se venisse scoperto. C’è poi un ulteriore quarto (24%) che si dice convinto di voler contare solo sulle proprie forze. Il 31% degli studenti coinvolti da Skuola.net, si è detto pronto a condividere suggerimenti e soluzioni. Un altro 30% invece sceglierà con attenzione il compagno da aiutare. Quasi 4 su 10 rifiuteranno le richieste di aiuto, chi per paura di essere scoperti e chi per principio. Torniamo alla schiera dei “copioni” e del come copiare alla Maturità 2022. Oltre il 70% sfrutterà le nuove tecnologie, tenendo con sé uno smartphone con cui navigare in rete per trovare suggerimenti, altri salvando appunti sulla memoria del telefono, lasciando acceso lo smartphone per ricevere aiuto dall’esterno o nascondendo il dispositivo in bagno. Ci sono poi i metodi tradizionali, usati dall’80% di chi copia: nascondendosi i bigliettini, scrivendo appunti sul dizionario o altri testi ammessi all’esame.

Dieta per la Maturità 2022: i consigli per il fisico/ Cosa mangiare in vista degli esami

COME COPIARE ALLA MATURITÀ 2022: LE TECNICHE

Come dicevamo, alla vigilia della Maturità 2022 tanti studenti sono alla ricerca di consigli per copiare allo scritto e le tecniche spesso sono a dir poco fantasiose. C’è chi opta per i metodi tradizionali, a partire dal dizionario: si possono nascondere dei bigliettini all’interno, ma si può anche creare una “buca” per celare un telefonico. Altro metodo già sperimentato in passato, più che altro negli anni recenti, è quello dell’auricolare wireless, per comunicare con un “complice” al di fuori dell’aula e scoprire le risposte corrette. O come dimenticare il bigliettino pergamena, su cui segnare il numero più alto possibile di argomenti e riassunti.

Tra le tecniche più creative per copiare alla Maturità ve ne segnaliamo alcune reperite direttamente su internet: partiamo dalla finta etichetta della bottiglia, dietro cui nascondere risposte e suggerimenti. Oppure l’orologio iper-tecnologico: utile non solo per tenere d’occhio l’orario, ma anche per cercare qualche informazione su internet. E ancora il cerotto-bigliettino, un mezzo al di sopra di ogni sospetto e in grado di “beffare” i professori. L’unica controindicazione è che lo spazio è quel che è. Stesso discorso per il “Santino” o per una foto porta-fortuna. Comunque, ciò che è certo è che il metodo migliore per avere un buon risultato alla Maturità 2022 è quello di studiare, studiare e studiare, così da non essere costretti a tentare strade impervie e rischiose.











© RIPRODUZIONE RISERVATA