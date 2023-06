Maturità 2023, domani Prima Prova/ Diretta Esame di Stato: toto-tema, tracce, cosa ripassare (20 giugno)

MATURITÀ 2023, DOMANI PRIMA PROVA. DIRETTA ESAME DI STATO: TRACCE

Scatta domani la Prima Prova dell’Esame di Stato 2022-2023, la fantomatica Maturità 2023 da tempo attesa in quanto la prima dopo l’emergenza pandemia che ha di fatto annullato le prove scritte dopo il 2020. Oltre 500 mila studenti attesi in aula per la prima tappa di un viaggio temuto ma sicuramente indimenticabile.

Con la fantomatica “Notte prima degli esami” ormai sempre più vicina, è tempo di iniziare la diretta di questa Maturità 2023: su questi canali troverete la possibilità di affrontare l’avvicinamento all’esame tra consigli, indicazioni e buone idee in vista della Prima Prova. Come ben sappiamo, questa prova è l’unica scritta rimasta nazionale dopo l’ordinanza del Miur sugli Esami di Stato 2023. Il via per questa Maturità 2023 è previsto alle ore 8.30: la durata è di sei ore. Gli studenti sono chiamati a scegliere e sviluppare una delle sette tracce inserite nelle tre diverse tipologie. Ricordiamo che quest’anno si presenteranno alla maturità oltre 536mila studenti. Le commissioni d’esame che saranno formate saranno 14mila, per un totale di quasi 27895 classi.

TIPOLOGIE TEMA PRIMA PROVA: LE TRACCE PER LA MATURITÀ 2023

Dopo mesi di preparazione e settimane di “toto-tracce” per capire quali saranno gli argomenti delle 7 tracce in Prima Prova (tema d’italiano) della Maturità 2023, ecco che domani ogni ultimo “dubbio” verrà sciolto con la consegna delle tre tipologie di Prima Prova (A, B, C) dalle quali i maturandi dovranno scegliere una sola tracce da svolgere in massimo 6 ore.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha messo nero su bianco sette tracce e tra queste gli studenti ne dovranno scegliere una ovviamente in base alle loro competenze e alle loro sensibilità. Entriamo nel dettaglio: due tracce – una di poesia e una di prosa – per l’analisi del testo per la tipologia A; tre tracce per il testo argomentativo, per la tipologia B; due tracce per il tema d’attualità, per la tipologia C.

LA LUNGA NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI DI MATURITÀ 2023: COSA RIPASSARE PER LA PRIMA PROVA

Come anticipato, “La notte prima degli esami” è alle porte e molti si stanno chiedendo cosa ripassare a poche ore dalla Prima Prova della Maturità 2023. Il consiglio è quello di fare un ripasso senza esagerare: le forze serviranno domani per affrontare l’esame al meglio. L’ansia la farà da padrona, non ci sono dubbi, ma ricordatevi che si tratta di un esame e che serve fiducia nei propri mezzi. Cosa rileggere? Rispondere non è semplice, anche perchè il toto-tracce delle ultime settimane ha riportato diverse correnti di pensiero.

Il “sondaggio” effettuato da Skuola.net rivela che quasi la metà dei maturandi – il 46% – è convinta che sarà presente una traccia su Gabriele D’Annunzio nella tipologia A. Altri autori citati sono Giovanni Verga e Alessandro Manzoni, rispettivamente al 24 e al 15 per cento. Infine spazio a Edmondo De Amicis, Carlo Collodi, Antonio Fogazzaro e Federico De Roberto. Passando agli autori del Novecento in prosa, il più votato è Italo Svevo (36%), seguito da Luigi Pirandello (27%), Italo Calvino (15%), Primo Levi (10%), Leonardo Sciascia (3%), Elsa Morante (3%), Cesare Pavese (3%), Grazia Deledda (2%). Passando alla poesia, in testa col 20% c’è Giuseppe Ungaretti, seguito da Giovanni Pascoli ed Eugenio Montale rispettivamente al 15 e al 14%. Per quanto riguarda le altre tipologie di tracce, ci sono alcune ricorrenze da monitorare: dagli 80 anni della caduta del fascismo ai 75 anni dall’entrata in vigore della Costituzione, passando per i 60 anni dal celebre discorso “I have a dream” di Martin Luther King.

