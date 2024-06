Maturità 2024, 526.317 candidati in tutta Italia/ Classi, commissioni e voto: tutto sull’Esame di Stato

Cominceranno domani gli esami di maturità 2024, che terranno incollati al banco per la prova più importante della loro vita ben 526.317 studenti in tutta Italia. La prima prova è quella d’italiano ed è uguale per tutti gli alunni e gli istituti da Nord a Sud: si terrà proprio domani, 19 giugno, a partire dalle ore 8:30. Seguirà, il giorno dopo, la prova specifica per ogni indirizzo di studio, anche chiamata seconda prova: questa sarà differente in ogni scuola ma uguale per ogni istituto della stessa tipologia. Al liceo classico i maturandi saranno chiamati ad affrontare una versione di greco, allo scientifico ci sarà matematica mentre per gli altri corsi di studi materie scelte dal ministero a gennaio.

Successivamente, dopo le due prove scritte, ci sarà un colloquio orale che si svolgerà in un giorno non identificato che dipende dal calendario stabilito dalla scuola stessa. Questa avrà un carattere interdisciplinare e avrà come obiettivo quello di valutare le conoscenze, le capacità e le competenze di collegare gli argomenti studiati di ciascuno studente. Inoltre, la commissione d’esame – tra docenti esterni e interni – dovrà valutare il profilo educativo, culturale e professionale dell’alunno in sé. Da quando infatti non esiste più la terza prova, che prevedeva un esame su altre materie come scienze e inglese, gli studenti sono infatti chiamati ad affrontare il colloquio orale subito dopo le due prove scritte della Maturità 2024.

MATURITÀ 2024: I NUMERI DELLA COMMISSIONE D’ESAME, IL VOTO E LE CLASSI

Davanti alla commissione d’esame per la maturità 2024, pronti a farsi valutare con l’obiettivo di ottenere il punteggio migliore possibile per prendere il tanto agognato diploma i maturandi saranno distribuiti in 28.038 classi e valutati da 14.072 commissioni composte appunto da esterni e interni, oltre che da un presidente di commissioni. La maggior parte dei candidati proviene dai licei (266.057), poi dagli istituti tecnici (172.504) e infine dagli istituti professionali (87.756).

Gli studenti potranno diplomarsi alla Maturità 2024 con un punteggio massimo di 100/100, con ovviamente la lode per chi la meriterà: il voto sarà composto da 40 punti massimi provenienti dal credito scolastico, ai quali si sommeranno i voti delle due prove scritte e poi da quello del colloquio orale, che allo stesso tempo vale massimo 20 punti. Per gli studenti più meritevoli ci sarà anche la possibilità di assegnazione di 5 punti di “bonus” che serviranno a far arrivare a cento uno studente che ha già di per sé un ottimo curriculum e aspira alla votazione massima agli esami di maturità 2024.

