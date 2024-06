Maturità 2024, domani Prima Prova/ Diretta Esame di Stato: toto tema, ripasso per le tracce di italiano

Il grande giorno sta per arrivare per gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori, perché siamo alla vigilia della Maturità 2024: domani inizia l’Esame di Stato con la prima prova scritta, quella di italiano. Il via scatta alle ore 8:30, con l’appello e l’apertura dei plichi che contengono le diverse tracce mandate dal Ministero dell’Istruzione, tra cui scegliere quella da sviluppare e da consegnare entro sei ore, ma comunque non prima di tre ore. Cosa sceglierete tra la analisi del testo (tipologia A), testo argomentativo (tipologia B) e il tema di attualità (tipologia C)?

Una domanda ricorrente e molto frequente tra i maturandi, la cui unica certezza al momento è che la prima prova scritta di italiano verrà corretta e valutata dalle sottocommissioni in modo collegiale. Il voto sarà disponibile almeno due giorni prima della data del colloquio orale. Il “peso” non cambia, perché sono 20 i punti assegnabili, in base a diversi indicatori, come la coesione del testo, la correttezza dal punto di vista grammaticale e la padronanza del lessico, le conoscenze e i riferimenti culturali.

TOTO TRACCE E TEMA PER LA PRIMA PROVA DELLA MATURITÀ 2024

Per chi non è coinvolto nella Maturità 2024 tra le sfide più divertenti c’è il toto tema e tracce, che poco fa ridere invece gli studenti dell’ultimo anno, visto che domani è il giorno della prima prova dell’Esame di Stato. Le previsioni sono legate anche ad anniversari e statistiche, argomenti di attualità trattati dai media… Visto che sono passati 100 anni dall’assassinio di Giacomo Matteotti e che nelle tracce delle prove scritte c’è un testo argomentato di carattere storico, non ci sentiamo di escludere il segretario del Partito Socialista ucciso a Roma dai fascisti.

Invece, sono passati 80 anni dallo sbarco in Normandia, che tra l’altro cade in una fase storica complessa, visto che ci sono varie guerre, motivo per il quale includiamo tra le ipotesi anche un tema complesso, come quello della guerra a Gaza. Di attualità in vista della Maturità 2024 anche l’intelligenza artificiale e la violenza di genere, in particolare con i femminicidi di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin. Ancor più attenzione desta l’analisi del testo, anche perché con il testo in prosa e la poesia vengono proposti due autori: in lizza potrebbero esserci Verga, Manzoni e Svevo, così come Ungaretti, Gadda, Montale, Pirandello e D’Annunzio.

PRIMA PROVA MATURITÀ 2024, COSA RIPASSARE IN VISTA DELLE TRACCE: I CONSIGLI

Queste sono le ultime ore prima dell’inizio ufficiale della Maturità 2024 con la prima prova scritta di italiano, quindi sono quelle del ripasso. A tal proposito, vi suggeriamo di concentrarvi sulla letteratura italiana, la storia e l’attualità, visto che sono ambiti che tornano utili per ogni traccia che si sceglie di sviluppare. Per quanto riguarda la letteratura, il suggerimento è di concentrarsi sulle correnti del programma dell’ultimo anno, in particolare gli autori tra l’Unità d’Italia e la seconda parte del Novecento, soffermandosi sulle opere e sull’analisi del testo, in particolare su quella formale e metrica.

Anche riguardo la storia è necessario ripassare il programma dell’ultimo anno, cercando di memorizzare bene le date, oltre che nomi e luoghi. Invece, sul fronte attualità, l’aiuto potete trovarlo sui media, cercando di monitorare gli argomenti trattati da telegiornali e quotidiani, in particolare quelli più “caldi”, e di farsi una propria opinione in vista dell’eventuale elaborato da preparare nella prima prova della Maturità 2024 nel caso in cui decidiate di puntare sulla traccia sull’attualità.











