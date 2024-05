Maturità 2024, nomi commissari esterni escono domani?/ Le ipotesi sulla data di pubblicazione e i precedenti

L’attesa è agli sgoccioli per i nomi dei commissari esterni della Maturità 2024: potrebbero essere pubblicati molto presto, forse in anticipo rispetto agli ultimi anni. L’anno scorso i nomi vennero pubblicati l’1 giugno 2024, ma visto che quest’anno la data cade di sabato, allora la data potrebbe essere anticipata, magari al 31 maggio 2024 se non domani. Comunque, i nominativi saranno comunicati prima alle scuole, visto che le segreterie poi li comunicano alle classi, come ricorda Studenti.it.

Chi preferisce aspettare l’ufficialità, deve affidarsi al sito del Ministero, comunque di fatto gli studenti conosceranno di persona i commissari esterni il 19 giugno, giorno della prima prova scritta della Maturità 2024. Per quanto riguarda i nomi dei presidenti di commissione, questi sono noti dal 13 maggio 2204.

QUANDO SI SAPRANNO I NOMI DEI COMMISSARI ESTERNI?

Potrebbe essere solo questione di ore per i nomi dei commissari esterni, che gli studenti usano per cercare informazioni sui motori di ricerca o tramite i propri insegnanti e altri studenti per gestire la loro ansia da Maturità 2204. Infatti, non sapere nulla di loro spaventa i maturandi, che in questi giorni non sono preoccupati solo da verifiche e ripassi. Intanto vi consigliamo il gruppo Maturità 2024 su Facebook che contiene molte informazioni. Per la comunicazione ufficiale, invece, bisogna consultare il sito del Ministero, dove appunto per ora tutto tace: infatti, nella pagina dove compiere le ricerche compare il messaggio “Le funzioni saranno disponibili a breve“. Per quanto riguarda le materie della maturità affidate ai commissari esterni, questa è un’informazione già resa nota dal Ministero dell’Istruzione: per conoscerle bisogna consultare l’apposito motore di ricerca, selezionando tra licei, istituti tecnici e istituti professionali.

LA PROCEDURA PER LA NOMINA DEI COMMISSARI ESTERNI

La scelta dei commissari esterni prevede un iter preciso: entro il 12 aprile sono state presentate le domande, dopo il vaglio vengono trasmessi gli elenchi agli uffici scolastici. La nomina viene comunicata via mail. Se però non possono svolgere l’incarico, devono comunicarlo tempestivamente, allegando documenti sui motivi dell’impedimento, in modo tale che possano essere sostituiti, invece chi non viene scelto deve restare a disposizione della scuola fino al 30 giugno per eventuali sostituzioni dei commissari interni.











