Maturità 2024, quando viene estratta la lettera per gli orali?/ Domani riunione plenaria per il calendario

La Maturità non è ancora iniziata, ma l’attenzione è rivolta anche al colloquio: se per le prove scritte le date sono già note, lo stesso non si può dire degli orali. Questa difformità è legata al fatto che, a differenza di quanto accade per le prove scritte, la data degli orali non viene decisa dal Ministero dell’Istruzione, di conseguenza non è uguale per tutti. Ciò alimenta la confusione dei maturandi, ma non c’è da farsi sopraffare dal panico, perché c’è un modo per sapere il proprio turno per il colloquio orale con l’estrazione della lettera per gli orali della Maturità.

Di solito il colloquio inizia la settimana successiva a quella in cui si tengono le prove scritte, di conseguenza le convocazioni possono partire anche dal 24 del mese di giugno, ma precisiamo che si tratta solo di una ipotesi, perché la data di inizio viene decisa ufficialmente nella riunione plenaria in cui si confrontano i membri della commissione d’esame e il presidente. Infatti, non mancano le eccezioni come per Esabac, artistici e scuole che ospitano i seggi elettorali per i ballottaggi previsti per le Elezioni Comunali. Dunque, durante la riunione plenaria viene stilato il calendario degli orali e si effettua l’estrazione della fatidica lettera dell’alfabeto con cui si fissa l’ordine di convocazione per il colloquio orale della Maturità.

CALENDARIO MATURITÀ: DECISIVA LA RIUNIONE PLENARIA

Il calendario dell’orale della Maturità dipende anche dal numero delle classi e tiene conto del fatto che ogni commissione, in base a quanto stabilito dal Ministero tramite delle precise direttive, non può sottoporre agli orali più di cinque studenti al giorno. Per quanto riguarda la riunione plenaria, che evidentemente è decisiva per l’estrazione della lettera dell’alfabeto per l’avvio del colloquio, quest’anno si svolgerà lunedì 17 giugno, poco prima dell’inizio delle prove scritte.

Il presidente della commissione d’esame poi annuncerà il calendario degli orali e delle singole date a ogni commissione e classe. Gli studenti che devono sostenere la Maturità possono scoprire la data degli orali accendo all’area riservata del registro elettronico, mentre se si è candidati esterni si riceve il calendario con una comunicazione via e-mail. Dunque, sono le ultime ore in cui pazientare prima di scoprire qual è il giorno degli orali della Maturità: domani ogni dubbio verrà fugato.

