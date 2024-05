Maura Albites, chi è la moglie di Paolo Villaggio/ “Quando l’ho conosciuto mi stava un po’ antipatico”

Maura Albites e Paolo Villaggio sono stati marito e moglie per tantissimi anni. Un amore importante quello nato tra i due che si sono incontrati giovanissimi. Il primo incontro tra Paolo Villaggio e la moglie Maura Albites, infatti, risale al 1954: lei aveva 15 anni e lui 22 anni. L’incontro è avvenuto a Genova come ha raccontato la donna dalle pagine de La Repubblica: “eravamo a Genova, quando sei giovane e marini la scuola vai al mare”. Proprio così si sono incontrati Paolo Villaggio e la donna della sua vita che, naturalmente, aveva già sentito parlare di lui. Proprio Maura Albites ricordando il primo incontro con il futuro marito ha detto: “sentivo dire che era molto simpatico ma quando l’ho conosciuto, all’inizio, mi stava un po’ antipatico. Secondo me si dava un po’ di arie. Poi mi sono accorta che era diverso dagli altri”.

La loro unione all’inizio è stata molto ostacolata dai genitori di entrambi. Il motivo? Il carattere libertino e indipendente di Maura come ha raccontato la figlia Elisabetta: “la nonna paterna vedeva mia mamma troppo libera e poco studiosa. Avrebbe voluto una ragazza più borghese”. Non solo, il veto era stato dato anche dai genitori di lei come ha raccontato sempre la figlia Elisabetta: “gli Albites vedevano mio padre come un fannullone”.

La storia d’amore tra Paolo Villaggio e la moglie Maura Albites

Nonostante il “no” dei genitori di entrambi, Maura Albites e Paolo Villaggio non solo si sono innamorati, ma si sono anche sposati. La donna ha sempre incoraggiato e sostenuto il compagno andando anche contro la sua famiglia e in particolare con la madre che la esortava a trovare un compagno con un lavoro vero, ma lei replica: “non vi rendete conto di quello che diventerà”. Nel 1958 Paolo e Maura si sposano; la donna era già in dolce attesa della primogenita Elisabetta nata nel 1959. Pochi anni dopo, nel 1962, arriva il secondo figlio Pierfrancesco.

Il rapporto tra Paolo Villaggio e la moglie Maura Albites non è stato sempre idilliaco. Non sono mancati i momenti di crisi, ma anche i tradimenti che la donna ha sempre perdonato. Proprio il mitico attore e regista di Fantozzi in una delle sue vecchie interviste rilasciate a Libero raccontava: “se ho tradito mia moglie? Tutte le volte che mi si è presentata la possibilità”. Proprio Villaggio ha ammesso di essere stato fedele una 15ina di anni, ma anche Maura l’ha tradito stando a quanto raccontato da Paolo Villaggio in vita: “anche lei ha fatto quello che ha voluto. Io lo sapevo”.











