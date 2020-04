Maurizia Paradiso lite choc con anziana “lecca il cul*!”/ Video “ho una minch*a così”

Pubblicità

In queste ore circola sui social un video choc con protagonista Maurizia Paradiso, la celebre trans e volto televisivo, autrice di un violento diverbio in pieno giorno e ai danni di una anziana poco prima di mettersi in coda fuori al supermercato. Il video della lite è stato postato dal giornalista e conduttore tv Gianluigi Nuzzi che commenta in modo critico il diverbio poi scivolato nella più totale volgarità contro l’anziana, rea solo di averle fatto notare di stare occupando con la sua auto un posto riservato agli handicappati. Qualcuno filma tutto sin dai primi istanti. “Maurizia Paradiso sta litigando”, commenta la voce del filmato, mentre si sente la ex porno attrice – già condannata a febbraio a tre anni di reclusione per aver pestato il socio in affari, come ricorda Nuzzi – far valere a voce alta le sue ragioni. Qualcuno chiede quindi a Maurizia il motivo di tanta rabbia. “Sono sulla mia macchina nel posto degli invalidi, questa arriva…”, spiega la Paradiso, mentre l’anziana in sottofondo contesta: “Se non ha fuori il tagliando degli invalidi non è regolare!”. Nonostante la trans cercasse di spiegare di essere in possesso di un tesserino di invalidità, la signora continuava a spiegarle che occorreva il tagliando blu: “è inutile che faccia casino!”.

MAURIZIA PARADISO LITE CHOC CON ANZIANA: IL VIDEO

La pazienza di Maurizia Paradiso, però, sarebbe presto terminata ed a quel punto il semplice diverbio si sarebbe trasformato in una serie di frasi e gesti volgare. “Ma lei che cazz* vuole dalla mia vita? Ma perchè non mi bacia questo cul*?”, ha esclamato la trans tirandosi giù i pantaloni e schiaffeggiandosi il lato B: “Gli dà una bella leccata al cul*!”, ha proseguito la Paradiso sotto lo sguardo dei presenti in fila per il supermercato. “Come sei volgare…”, il commento dell’anziana, “mi vergogno di essere una donna”. Ma il personaggio televisivo ha prontamente replicato: “Io non sono una donna, sono un travestito, te l’ho già detto tre volte, te l’ho già detto tre volte che sotto ho una minch*a così, non rompermi i cogl*oni!”. Mentre qualcuno tentava di calmarla, la Paradiso ha lasciato la fila allontanandosi senza smettere di inveire contro l’anziana: “Non capisco perchè sta cazz* di malattia non ha fatto il suo corso”, riferendosi molto probabilmente al Coronavirus. Gianluigi Nuzzi, nel postare il video choc ha commentato criticando aspramente l’assenza di reazione da parte dei presenti, in difesa dell’anziana: “La cosa che sorprende è il silenzio assoluto della gente in coda fuori al supermercato. Nessuno prende le difese della donna”.





