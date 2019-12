Maurizio Battista/ A Lorella Cuccarini: “Da qua mi sembravi Caterina Balivo…”

Maurizio Battista a “La Vita in Diretta” con un bel dono: delle pizzette speciali. «So che hai una famiglia numerosa, quindi ho preso una mezza chilata», ha scherzato lui con Lorella Cuccarini. La conduttrice, entusiasta per il regalo, ha cominciato a mangiarle. «Mi hai spiazzato, non pensavo che le aprivi», ha commentato lui. E lei: «Sono buonissime. Mi sono unta, ma va bene così». L’ospite comunque ha scherzato anche sul servizio con cui è stato presentato: «Quel servizio non mi fa giustizia: ho fatto anche cose migliori». La conduttrice continua a mangiare e Maurizio Battista la bacchetta: «Non si parla mentre si mangia». L’intervista passa attraverso domande pescate da un albero di Natale: «Suocera? Mi ha detto bene e male, mi è capitato un misto mare allo scoglio». Si passa ai regali. «Quando sei padre, si ricevono regali diversi dalla madre. Con le mamme si comincia in estate, invece del papà si ricordano il 23. Io ho ricevuto regali tutti sbagliati».

MAURIZIO BATTISTA E LA BATTUTA A LORELLA CUCCARINI SU CATERINA BALIVO

L’ironia di Maurizio Battista colpisce anche sul matrimonio: «Non lo fate a casa da soli, perché é pericoloso». E poi tira fuori un’altra battuta sul suo primo divorzio: «Quando mi separai la prima volta, mia moglie disse: “Speriamo che il giudice mi dia un milione al mese”. E io risposi: “Speriamo, se te li dà lui è buono”». A “La Vita in Diretta” parla anche di una sua passione: «Mi piace fare la spesa, ma da solo. E mi prendo tutta roba da ragazzini. Io Peter Pan? No rimbambito. Ora tutti pagano con la carta di credito, ma quando ti trovi la signora anziana… C’è quello con i buoni pasto, quello che chiede quanti punti ha accumulato». Invece sulle buche di Roma: «Siamo stati bravi, le curiamo da anni». Invece sui suoi inizi: «Il mio primo palcoscenico era il bar, è un teatro. Fare il barista è eccezionale, poi sono anche un po’ chiacchierone». Infine, una battuta sull’età rivolta a Lorella Cuccarini: «Mi sembravi la Balivo (Caterina, ndr) da qua… Sai, è l’età…».

