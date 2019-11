Maurizio Battista, la figlia in ospedale/ “Anna è forte, lei nasce da una battaglia”

Maurizio Battista ha condiviso sui social un post dedicato alla figlia Anna, nata dalla storia d’amore con la compagna Alessandra Moretti. Il comico romano ha voluto rassicurare i tantissimi fan circa le condizioni di salute della piccola Annarella ricoverato pochi giorni fa in ospedale. Stando alle parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip, le condizioni della bambina non sarebbero critiche. Non è dato sapere però cosa è successo alla piccola bambina che ha solo tre anni. Il comico romano ha voluto però ringraziare tutto il reparto dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma dove la piccola Anna è stata ricoverata. “Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma …e si..le Annarelle sono forti..” ha scritto il comico rassicurando così i fan che si erano molto preoccupati.

Maurizio Battista figli: la piccola Anna non è stata bene

La figlia di Maurizio Battista è stata ricoverata in ospedale. A rivelarlo è stato lo stesso comico romano che, sempre tramite i social network, ha voluto chiarire come sono le condizioni della piccola Anna senza però soffermarsi sulle reali motivazioni che ha portato la piccola bimba di soli tre anni ad essere ricoverata presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. Sui social in tantissimi hanno condiviso un pensiero per la piccola Anna come un utente che ha scritto “Un abbraccio alla piccolina, abbiamo passato anche noi dei momenti difficili con il nostro bimbo ma tutto si é risolto grazie alla grande professionalità dei nostri medici italiani”. La nascita di Anna non è stata semplice per Maurizio e la compagna Alessandra Moretti come ha raccontato lo stesso comico romano durante un’intervista rilasciata a Storie Italiane di Eleonora Daniele.

Maurizio Battista: “mia figlia Anna nasce da una battaglia”

Una nascita non facile quella di Anna, la terza figlia di Maurizio Battista nata ad agosto 2016. “Vorrei godermela per altri cento anni” ha detto il comico romano a Storie Italiane di Eleonora Daniele raccontato le difficoltà incontrate da quando Anna è venuta al mondo. “Lei nasce da una battaglia. Io e Alessandra siamo stati attaccati sul web per la differenza di età, ci sono degli stereotipi. È molto facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po’ ci ha ferito” ha detto il comico romano legato sentimentalmente alla compagna Alessandra Moretti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA