Maurizio Battista/ “A maggio mio show su Rai 2, quando finirà tutto un caffé al bar”

Il noto comico romano Maurizio Battista è stato ospite in collegamento presso la puntata odierna del programma di Rai Uno, La Vita in Diretta. Maurizio si è presentato in compagnia della moglie, Alessandra Moretti, e del suo cagnolino, uno splendido barboncino di nome Pelè. “Assente” invece la figlia, a letto a fare un riposino: “Io abitando a San Giovanni sto già a fuori porta (scherza Maurizio sulle gite fuori porta di Pasquetta ndr), a parte gli scherzi, Pasquetta l’abbiamo passata qui a casa con la signorina Anna che in questo momento sta dormendo. Lui è Pelè il mio toy-barboncino (fa vedere il suo cane ndr). I video sui social di questi giorni? E’ il sognale che dobbiamo iniziare seriamente a preoccuparci, la vedo proprio brutta – ironizza – recuperiamo queste persone”. Quindi Battista ha scherzato sulla vita forzata di coppia di queste settimane: “Un amico mi ha detto, ‘ho una moglie ma ne percepisco quattro’. Io sono a quattro settimane di broccoletti Lorella, non ce la faccio più”.

MAURIZIO BATTISTA: “A MAGGIO TORNO IN TV SU RAI DUE”

“E’ il dramma che tira fuori queste cose”, Battista torna a parlare dei numerosi video divertenti pubblicati in queste settimane sui social, aggiungendo: “Dovevo concludere il mio tour a New York il 25/25 settembre, speriamo di poterci andare”. Si parla quindi della cucina: “Come sono messo?”, chiede Maurizio alla compagna: “Malissimo”, risponde lei, poi Battista riprende la parola: “C’è un buon rapporto, con la cucina però. Io ho grande dimestichezza, dimestico…”. Sul suo ritorno in tv: “Iniziamo domani un programma che va in onda su Rai Due da metà maggio, una cosa molto bella e nostalgica, e nel contempo molto divertente. Questo momento non ci voleva, ma la luce tornerà”. Infine sull‘attività fisica svolta ai tempi della quarantena, Battista risponde così: “Butto la monnezza. Quando finirà l’epidemia? Un caffè al bar e uscire senza la mia compagna”.



