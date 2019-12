Natale a casa Battista/ Anticipazioni 16 dicembre: Valentina Persia tra gli ospiti

NATALE A CASA BATTISTA, ANTICIPAZIONI E OSPITI 16 DICEMBRE

Irriverente come solo lui sa essere e con le feste alle porte anche un po’ acido se vogliamo, con Natale a casa Battista, il famoso comico segna il suo ritorno in Rai per un one-man show da non perdere. Rai2 si prepara così alle feste senza rinunciare all’impronta che Carlo Freccero le ha regalato in questi mesi all’insegna dell’irriverenza e del sopra le righe che, ne siamo sicuri, gli amanti del genere apprezzeranno. L’appuntamento con Maurizio Battista, i suoi monologhi e i suoi ospiti, è fissato per oggi, 16 dicembre, su Rai2 a partire dalle 21.20 circa per lo show che porterà sul palco alcuni volti noti della comicità ma anche una serie di novità all’insegna delle risate, senza dubbio, portando la firma di Maurizio Battista, Alessandra Moretti e Mariano D’Angelo e per la produzione di Ballandi. La regia di Natale a casa Battista sarà firmata da Giovanni Caccamo mentre Antonio Scappatura si occuperà della fotografia. Ma cosa vedranno e sentiranno gli spettatori a casa?

NATALE A CASA BATTISTA TRA MONOLOGHI E MOMENTI DI RIFLESSIONE

A pochi giorni dalle festività natalizie, Natale a casa Battista ci preparerà alle feste con ironia e irriverenza tra risate e momenti di riflessione su come siano cambiate le tradizioni ponendo l’accento a come sia tutto cambiato con l’avvento della tecnologia che ci ha fatto dimenticare il Natale “analogico” a favore di quello di tipo digitale. Accanto a lui saliranno sul palco diversi ospiti provenienti a partire dalla famosa attrice comica Valentina Persia, passando dal prestigiatore e illusionista Andrea Paris e finendo con il comico e attore Uccio De Santis e il cuoco campione di street food romanesco Sergio Esposito. Insieme ad una serie di monologhi sulle feste, ci saranno anche una serie di racconti e storie che riguarderanno il mondo moderno dal lavoro alla tecnologia, dai rapporti umani alla famiglia fino alla cucina partendo dai ricordi personali dell’Artista che si uniscono a quelli dei telespettatori per arrivare a una riflessione sull’oggi e sui valori importanti.

NATALE A CASA BATTISTA, OSPITI E RIVELAZIONI

Lo stesso Maurizio Battista ha raccontato il suo “Natale a casa Battista” ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni spiegando quali siano i momenti cruciali della sua storia e del suo show partendo proprio dalle “feste comandate” e rivelando: “Tutto ruota intorno al tema natalizio ma gli aneddoti e gli sketch spazieranno dal lavoro alla tecnologia, dai rapporti umani alla famiglia fino alla cucina…” ma non sarà così facile o non sarà “solo questo” visto che lui stesso spiega che sarà un modo, uno spunto per andare oltre e affrontare i cambiamenti nella famiglia. Sullo spettacolo poi rivela: “A me piace ricreare l’atmosfera che vivo a teatro con gli amici e con la gente che viene a vederci. Lo spettacolo si terrà al teatro Massimo di Roma e interverranno tanti ospiti che, come regalo di Natale, proporranno una loro esibizione. E comunque prevedo non mancheranno momenti di riflessione con le poesie recitate da Giorgio Gobbi, che ha lavorato nel film Il marchese del Grillo”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA