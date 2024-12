Maurizio Battista, chi è e carriera: dal teatro al successo televisivo

Celebre cabarettista e attore, Maurizio Battista è uno dei simboli della comicità italiana e vanta una ricca carriera alle spalle. Nato a Roma, classe 1957, si è avvicinato al mondo del teatro sin dal 1978 ma i primi sprazzi di successo arrivano in televisione, negli anni del suo debutto, quando Pippo Baudo lo volle come comico nel suo programma di Rai 1 Partita doppia all’inizio degli anni ’90. La sua attività televisiva l’ha portato anche a partecipare al Dopofestival nel 1996, in occasione del Festival di Sanremo di quell’anno.

Maurizio Battista, chi è/ Lo spettacolo “Tutti contro uno” su Italia 1 dopo il periodo nero

Nel corso della sua carriera Battista ha portato il suo talento comico, intriso di una verve ironica, anche in altri programmi televisivi come Quelli che il calcio e i varietà comici simbolo del piccolo schermo, come Colorado e Zelig. Nel 2006/2007 è stato inoltre co-conduttore di Buona Domenica, mentre nel 2010 si è cimentato nella veste di ballerino partecipando a Ballando con le stelle su Rai 1.

Alessandra Moretti, moglie Maurizio Battista e figli/ Il comico: "loro sono i miei gioielli, la mia famiglia"

Maurizio Battista tra tv e cinema: le collaborazioni con Leonardo Pieraccioni

Maurizio Battista nel corso degli anni ha incrementato la sua esperienza sul piccolo schermo partecipando a numerosi programmi televisivi. Nel 2014 ha avuto una breve esperienza da conduttore a Striscia la Notizia al fianco di Leonardo Pieraccioni, mentre nel 2018 è entrato nel cast della terza edizione del Grande Fratello Vip sempre su Canale 5.

Cabaret, televisione ma anche tanta recitazione, soprattutto al cinema. Maurizio Battista ha manifestato notevoli doti attoriali anche sul grande schermo: nel 2010, per esempio, è stato diretto da Pupi Avati nel film Il figlio più piccolo. Inoltre, ha collaborato con Leonardo Pieraccioni anche al cinema e prendendo parte a due suoi importanti film come Finalmente la felicità del 2011 e Un fantastico via vai del 2013.

ALESSANDRA MORETTI,CHI È LA MOGLIE DI MAURIZIO BATTISTA E MALATTIA/ "Embolia polmonare, ho rischiato la vita"