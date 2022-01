Maurizio Battista, la fine con l’ex moglie Alessandra Moretti/ Lei: “Troppa gelosia”

L’ultima relazione importante per Maurizio Battista è stata quella con l’ex moglie Alessandra Moretti. I due si sono separati soltanto poche settimane fa, a inizio di dicembre, e per il comico romano si è trattato del terzo matrimonio finito dopo i due precedenti con Erminia e Giusi, dalle quali sono nati rispettivamente i figli Simone di 39 Annie Federica di 36. Nell’occasione Maurizio Battista aveva pubblicato una lettera sui social, poi rimossa, indirizzata alla figlia Anna.

“Mi devo ri fidanzare, non scherziamo, chi molla! Al prossimo matrimonio vi invito”, aveva raccontato pochi giorni fa a Fanpage.it lo stesso attore, che poi aveva aggiunto: “È importante continuare a crederci, a prescindere dai fallimenti”. Bocca cucita però sulla moglie, forse un segnale che fra i due le cose non si siano concluse, come spesso e volentieri avviene, in maniera idilliaca: “Non ne vale neanche la pena parlarne, sono argomenti stupidi, si supererà anche questa. Il dolore è più che altro per la bambina”.

MAURIZIO BATTISTA, LA FINE CON L’EX MOGLIE ALESSANDRA MORETTI: LA FINE DOPO LA CRISI DEL 2018

A conferma di ciò anche le parole della stessa Alessandra Moretti, l’ultima moglie di Maurizio Battista, che attraverso le colonne di Di Più aveva voluto rispondere alla lettera dell’ex, sfogandosi e spiegando i motivi della rottura fra i due. La Moretti parlava di gelosia: “Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare. Poche attenzioni e troppa gelosia” (l’attore ha invece semplicemente parlato di prendere strade separate dopo la fine dell’amore).

Alessandra Moretti aveva replicato anche attraverso Instagram, rivolgendosi così al comico: “Parli di sentimenti svaniti e di strade divise, ma è tutto diverso. Racconta la verità o stai zitto. È secondo me è meglio non raccontarla”. L’ex compagna di Maurizio Battista ha trent’anni in meno del comico romano (64enne): i due avevano attraversato già una prima crisi nel 2018, riuscendo a ricomporre la fattura. A dicembre, però, la rottura definitiva.



