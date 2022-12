Maurizio Battista: “Mia ex moglie non mi fa vedere mia figlia Anna”/ “In tribunale…”

Maurizio Battista si è reso protagonista di uno sfogo social nei confronti della sua ex moglie Alessandra Moretti, la quale – stando a quanto afferma il comico romano in due filmati pubblicati online – di negargli la possibilità di incontrare sua figlia Anna. Tanto che il video si apre con una domanda provocatoria: “Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo! Adesso andiamo in tribunale e vedremo… Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po’ di febbre. Ho chiesto di poterla tenere il 31, quando faccio lo spettacolo, ma la signora mi ha risposto: ‘Eh, vediamo!'”.

MAMMA MAURIZIO BATTISTA: "SUA MORTE UNA FERITA"/ Malattia? "Acufene mi fa sentire..."

Intervistato da “La Repubblica”, Maurizio Battista ha sottolineato di non essere in un periodo facile della sua esistenza, in quanto “sto soffrendo. Ho 65 anni, non potrò godere della bambina in eterno. Mi dispiace non potermela vivere in questi anni, che sono i più belli. A Capodanno spero che possa esserci mia figlia Anna a teatro, sarebbe il mio regalo bello. Forse, se riusciamo a mediare con le ambasciate di tutto il mondo, lo festeggeremo insieme. Lei sul palco c’è salita già, è un bel personaggio”.

Maurizio Battista: "Ero assistente del mago Silvan"/ "Andrò a Broadway con..."

MAURIZIO BATTISTA CONTRO L’EX MOGLIE ALESSANDRA MORETTI: “LA BAMBINA VA TENUTA UNA SETTIMANA PER UNO!”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con i colleghi del quotidiano “La Repubblica”, Maurizio Battista ha contestato all’ex moglie Alessandra Moretti di non rispettare i patti: “La bambina va tenuta una settimana per uno. Se sette giorni sono troppi, almeno due sì! Mi sento offeso su certe cose, ma bisogna andarci con delicatezza, perché di mezzo c’è una bambina, che è la cosa più importante. Però, qualcuno ha esagerato: quando si tira troppo la corda, poi si spezza”.

Maurizio Battista, la fine con l'ex moglie Alessandra Moretti/ Lei: “Troppa gelosia”

Maurizio Battista ha concluso il proprio intervento parlando dello spettacolo del 31 dicembre: “Inizierà alle 22 e finirà quando finirà. Ci saranno tanti ospiti, che ora non posso svelare. Ci sarà un bellissimo catering perché il pubblico deve stare bene: è la cosa più importante che ho, dopo mia figlia Anna”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA