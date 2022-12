Maurizio Battista, perchè si è lasciato dall’ex Alessandra/ Lo sfogo per la figlia

Maurizo Battista, noto attore comico romano, è salita alla ribalta delle cronache in queste ultime ore per via di un lungo sfogo social nei confronti della sua ex moglie, Alessandra Moretti. Attraverso delle dirette video ha voluto esternare il proprio malumore per via di una situazione famigliare un po’ complicata. Secondo quanto affermato dallo stesso Maurizio Battista, la sua ex moglie non gli farebbe vedere la figlia Anna, ovviamente questa è la versione del comico, in attesa della replica dell’ex compagna. Nel corso del filmato pubblicato su Facebook nella giornata di ieri, l’artista televisivo si è domandato provocatoriamente se dovesse fare l’elemosina per vedere la figlia, lamentando il fatto che non la vedeva da almeno due settimane.

Maurizio Battista: "Mia ex moglie non mi fa vedere mia figlia Anna"/ "In tribunale…"

Battista ha poi spiegato che secondo gli accordi, ovviamente noi non possiamo verificare di conseguenza ci fidiamo di quanto detto, i due ex coniugi dovrebbero tenera la figlia una settimana a testa, ma evidentemente i patti non vengono rispettati. Maurizio è stato sposato fino a un anno fa circa, ad inizio dicembre 2021, con Alessandra Moretti, terzo matrimonio finito per il comico dopo quello con Erminia e Giusi da cui aveva avuto altri due figli, Simone di 39 anni Annie Federica di 36. I motivi della loro separazione non sono mai stati chiariti del tutto ma pochi mesi fa era stata la Moretti ad uscire allo scoperto spiegando: “Maurizio nei miei confronti ha avuto diverse mancanze, anche di rispetto, che alla lunga non sono riuscita più a tollerare. Poche attenzioni e troppa gelosia”, e ancora: “Parli di sentimenti svaniti e di strade divise, ma è tutto diverso. Racconta la verità o stai zitto. È secondo me è meglio non raccontarla”. Le parole erano giunte in risposta ad un post social dello stesso Battista in cui scriveva: “Nella vita capita che due persone non si capiscano più e che il loro sentimento svanisca lentamente. Non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidono così di allontanarsi l’uno dall’altra, dividendo le loro strade. Ma io terrò sempre te (la figlia Anna ndr) al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti”.

MAURIZIO BATTISTA, IL DIVORZIO DALLE’X MOGLIE ALESSANDRA: L’ULTIMA NEGAZIONE

A differenza dei due precedenti divorzi la separazione fra Maurizio Battista e Alessandra Moretti non sembra quindi essere stata indolore, al punto che i due hanno iniziato a punzecchiarsi a distanza fin dalle prime battute dopo l’addio. L’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha portato il comico, conduttore e attore a sfogarsi, il fatto che l’ex moglie gli abbia negato di stare assieme alla figlia di 6 anni, Anna, per l’ultimo dell’anno.

Maurizio Battista ha in programma uno spettacolo da domani fino al 2 gennaio presso l’Auditorium Conciliazione, ed evidentemente all’ex compagna non gli stava bene la situazione. Battista ha spiegato di essere pronto ad andare in tribunale anche perchè, stando a quanto spiegato sempre durante i suoi video, la figlia si sarebbe stata negata anche il 22 e il 24 dicembre per febbre. Si tratta solamente dell’ultimo episodio di una lunga serie di sfoghi da un anno a questa parte: chissà se i due troveranno mai la quadra.

