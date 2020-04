Maurizio Costanzo: “Coronavirus? Continuo a lavorare”/ “E ceno sempre con Maria”

Anche Maurizio Costanzo ha detto la sua sul Coronavirus. Qualche giorno fa si era sparsa la voce che il noto conduttore fosse positivo al Covid-19, ma la notizia si era poi rivelata falsa; anzi, Costanzo ha raccontato al Corriere della Sera che le sue abitudini non sono cambiate nemmeno nel periodo della pandemia. Continua ad andare in ufficio, sempre con la scorta, ma stavolta lo fa ovviamente con la mascherina, che indossa anche nel tragitto in auto. “La indossano anche e soprattutto le persone che lavorano con me” ha rivelato. Certo, alcune abitudini sono cambiate: per esempio i pranzi con i figli adesso on si possono fare, e dunque anche Costanzo sta aspettando che le misure di sicurezza si allentino per tornare alle vecchie abitudini.

MAURIZIO COSTANZO E LE CENE CON MARIA DE FILIPPI

Una di quelle che è tuttora in voga è la cena con Maria De Filippi, che aspetta ogni sera: “In 25 anni non abbiamo mai frequentato salotti o fatto cene a lume di candela fuori di casa” ha confessato il popolare personaggio televisivo parlando del rapporto con la moglie, e dunque ha detto che è un po’ come se entrambi fossero parenti stretti del Coronavirus. La sera, Maurizio Costanzo non uscirebbe comunque di casa: da questo punto di vista la sua routine familiare non è cambiata. Riguardo la possibilità che l’isolamento finisca, il conduttore teme che ormai si parli dei primi di maggio; una previsione che potrebbe essere tutto sommato realistica, anche se potrebbe essere che la quarantena per l’Italia prosegua un altro po’. Per questo dovremo aspettare tutti, intanto è saltato il celeberrimo Maurizio Costanzo Show per ragioni legate al pubblico.

Tuttavia, dopo Pasqua Maurizio Costanzo sarà ancora in televisione: ogni giovedì tornerà infatti l’appuntamento con L’Intervista, la trasmissione nella quale il conduttore pone domande ad un personaggio famoso in uno studio nel quale sono solo “lui e l’altro”, senza spettatori e con la possibilità di mantenere le distanze di sicurezza imposte dalle disposizioni sanitarie. Cosa guarda invece Maurizio Costanzo durante la quarantena da Coronavirus? Il Grande Fratello Vip, ha rivelato (curiosamente, visto che qualche tempo fa si era espresso contro la trasmissione chiedendone la chiusura): “Quelli che vengono eliminati dalla casa piangono perché sanno che, una volta fuori, li aspetta il Covid-19”.



