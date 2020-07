Maurizio Costanzo ricorda Ennio Morricone/ “Una grave perdita, prima di morire…”

La morte di Ennio Morricone segna la fine di un genio della musica mondiale, simbolo italiano. In tanti, in queste ore, hanno voluto ricordarlo con un messaggio o una foto postata sui social e tra questi c’è chi, come Maurizio Costanzo, ha voluto svelare un aneddoto sul grande compositore. Lo ha fatto ai microfoni di TvBlog, parlando della nascita del brano “Se telefonando”. “Ennio Morricone l’ho conosciuto nel 1966 – ha esordito Maurizio Costanzo – perchè insieme a Ghigo De Chiara, con cui realizzavo il programma di Rai2 “Aria condizionata”, dovevamo fare la sigla di quella trasmissione e siccome sembrava che Mina fosse libera in quel periodo, pensammo di proporle una canzone da usare come sigla di quel programma.” Fu proprio De Chiara a chiamare Ennio Morricone “per chiedergli se voleva scrivere la musica del brano che stavamo pensando io e De Chiara.” Ed è proprio nel corso di una telefonata che venne realizzato tutto: “Morricone che ci disse “pensate al suono della polizia di Marsiglia” quel tipo suono molto particolare che aveva solo quel corpo di polizia, da lì nacque “Se telefonando”, ha ammesso Costanzo.

Maurizio Costanzo: “Ennio Morricone persona carina e molto gentile”

Dopo aver raccontato l’aneddoto e ricordato l’artista, Maurizio Costanzo parla dell’uomo, e lo fa con parole di grande stima: “Ennio Morricone era una persona molto carina, molto gentile, questo è il ricordo che conservo di quel periodo.” ha ammesso il marito di Maria De Filippi. Per poi aggiungere: “Poi l’ho sentito spesso al telefono, sapevo di quello che gli era successo perchè uno dei miei più cari amici, l’avvocato Giorgio Assumma, è stato accanto al maestro Morricone fino alla fine.” Così ha concluso con un pensiero sulla sua morte: “È di certo una grave perdita per il mondo della musica, non sono nazionale ma internazionale. Ha scritto alcune delle musiche più belle, pensiamo ai meravigliosi brani che hanno accompagnato alcune delle più belle pellicole del nostro cinema.”



