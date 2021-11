Maurizio Costanzo Show/ Ospiti 3 novembre: Beppe Sala, Papi, Martina Panini, Rudy Zerby e…

Anticipazioni “Maurizio Costanzo Show”, prima punta: ospiti e come vederlo in diretta streaming

Torna in seconda serata da stasera l’appuntamento con il “Maurizio Costanzo Show”. La puntata si aprirà con un omaggio al medico, amico e attivista Gino Strada, fondatore anche della ONG Emergency. Sul palco, nella quota personalità politiche, salirà il Sindaco di Milano Beppe Sala e il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri. Tra gli ospiti della prima puntata ci saranno volti noti della televisione e dell’intrattenimento. Saranno presenti Paola Barale, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, Enrico Papi, Giuseppe Cruciani, l’opinionista del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli, Rudy Zerbi, l’imprenditore e fondator di Eataly Oscar Farinetti, Stefano Musazzi e la vittima di bullismo transessuale Martina Panini.

Il sindaco di Milano Beppe Sala appena riconfermato dopo le ultime elezioni amministrative, arriverà infatti nello studio del marito di Maria De Filippi per parlare di numerose questioni. Il primo cittadino del capoluogo lombardo infatti racconterà qualcosa in più in merito alle minacce arrivate da parte dei No Green Pass che, comunque, per il momento non lo hanno portato ad avvalersi della scorta. Il “Maurizio Costanzo Show” va in onda su Canale 5 ma è disponibile anche sulla piattaforma Mediaset Play.

“Maurizio Costanzo Show” festeggia 40 anni: annunciate delle novità al format

Il “Maurizio Costanzo Show” compie 40 anni. Un traguardo importante per questo programma che ha segnato un prima e un dopo nel panorama televisivo italiano. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza: “Un appuntamento storico, indissolubilmente legato a Mediaset, che ha regalato momenti, figure, eventi, scolpiti nella memoria del telespettatore. Spettacolo, sport, cultura, politica, cronaca, salute, sanità. E grandi battaglie civili. Nobel, musicisti, scrittori, persone comuni, testimoni dei più importanti avvenimenti della nostra società, sono stati ospiti del programma ideato da Maurizio Costanzo e Alberto Silvestri, realizzato da Fascino PGT. Un salotto mediatico, unico e inimitabile, che in 4.460.000 puntate ha raccontato il Paese”.

Maurizio Costanzo ha parlato di alcune novità per questa nuova edizione: “Giuseppe Cruciani scriverà alla lavagna i buoni e i cattivi della settimana. I politici verranno solo accompagnati da un parente: Gasparri con la figlia, la Meloni con la sorella… E raccoglierò gli sfoghi del pubblico”. La prossima puntata sarà invece dedicata all’affossamento del DDL Zan e saranno presenti Alessandro Zan e Leo Gullotta.



