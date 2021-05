Maurizio Costanzo: “Successo di Amici? La normalità”/ “X Factor cerca il fenomeno..”

Maurizio Costanzo, in un’intervista rilasciata a Fq Magazine (Il Fatto Quotidiano) ai microfoni dei giornalisti Claudia Rossi e Andrea Conti, da esperto della televisione, ha analizzato il successo dei talent soffermandosi anche sui reality, in particolare sull’Isola dei Famosi che fatica a conquistare il pubblico. Amici, giunto alla ventesima edizione che si concluderà questa sera con l’elezione del vincitore, è garanzia di successo per Mediaset. L’altro talent per eccellenza è X Factor che nell’ultima edizione non ha registrato lo stesso share delle precedenti edizioni. Secondo Maurizio Costanzo, i due talent avrebbero delle differenze. “Azzardo una cosa, probabilmente perché a X Factor cercano il fenomeno, ad Amici invece cercano la normalità” – ha spiegato il marito di Maria De Filippi che ha poi aggiunto – “Non il fenomeno, non il baraccone. Il baraccone non funziona più in tv. Con la pandemia ci sono più giovani davanti alla tv ed infatti è migliorata”.

Maurizio Costanzo: “L’Isola dei famosi? I famosi non ci sono”

Nel corso della chiacchierata con Claudia Rossi e Andrea Conti, Maurizio Costanzo si è soffermato anche sull’Isola dei Famosi 2021. Nonostante la nuova conduttrice Ilary Blasi e i tre opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi, fatica a portare a casa grandi ascolti. La causa, secondo il giornalista, sarebbe della mancanza di veri personaggi famosi nel cast. ““Non puoi chiamarla Isola dei Famosi se poi i famosi non ci sono. Dovrebbero chiamarla Isola e basta. Che me ne frega se uno sconosciuto fa un tuffo in acqua? Vado a Ostia piuttosto”, ha spiegato aggiungendo che i veri famosi sarebbero la conduttrice e gli opinionisti che, però, si trovano in uno studio televisivo a Milano.

