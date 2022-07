Maurizio Costanzo “Vip nei reality? Non comprendo il motivo”/ “Cercare la fama…”

Maurizio Costanzo e i reality

Da anni protagonista indiscusso della televisione italiana, Maurizio Costanzo, attraverso un articolo pubblicato sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 13 luglio, analizza il numero dei reality che, in ogni stagione televisiva, fanno compagnia al pubblico. Dopo il Grande Fratello che ha debuttato nel 2000 con la conduzione di Daria Bignardi che, nel corso degli anni è stata sostituita da Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi, sono arrivati altri reality come l’Isola dei Famosi la cui sedicesima edizione si è conclusa lo scorso 27 giugno con la vittoria di Nicolas Vaporidis, La Fattoria che non è stata più trasmessa, La Talpa che tornerà in onda nella prossima stagione televisiva e sarà prodotta dalla Fascino di Maria De Filippi.

Recentemente, inoltre, è anche tornato il reality La pupa e il secchione show con la conduzione di Barbara D’Urso. Tanti reality che, non solo sono seguitissimi dal pubblico, ma attirano sempre di più anche i personaggi famosi come spiega lo stesso Costanzo.

Maurizio Costanzo e la frecciatina ai vip dei reality

Oltre all’Isola dei Famosi, anche il Grande Fratello Vip è ormai diventato un reality di punta di canale 5. La sesta edizione è stata trasmessa per ben sei mesi e anche la settima che partirà a settembre dovrebbe durare ugualmente sei, lunghi mesi. Un successo dovuto alla curiosità del pubblico di vedere i vip nella quotidianità. Tuttavia, nella sua analisi su Chi, Maurizio Costanzo ammette di non comprendere il motivo che spinge i vip a partecipare ai reality show.

“Personalmente mi sono sempre detto che, se da una parte capivo gli sconosciuti che cercavano di conquistare notorietà, comprendevo meno il motivo per cui personaggi già noti andassero a vivere quell’esperienza”, scrive il marito di Maria De Filippi su Chi.

