Maurizio Costanzo Vs Ballando con le stelle/ “Morgan e Federico Fashion Style? Trash”

Maurizio Costanzo, protagonista indiscusso del piccolo schermo ed esperto della televisione italiana, critica Ballando con le stelle che tornerà in onda a settembre, in prima serata su Raiuno, con la nuova edizione. Il cast del programma di Milly Carlucci non è stato annunciato ufficialmente, ma stando ai rumors che circolano insistentemente sul web, pare che tra i concorrenti ci saranno anche Morgan e Federico Fashion Style. Per personaggi con due percorsi professionali diversi, ma entrambi con un carattere forte. Maurizio Costanzo, però, non considera adatta tale scelta. Secondo quanto fa sapere il marito di Maria De Filippi, infatti, Federico Fashion Style e Morgan non sarebbero i personaggi giusti per un programma come Ballando con le stelle che ha sempre messo al primo posto l’educazione e l’eleganza. Costanzo definisce tale scelta “trash”.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi/ Il primo incontro, le nozze e l’attentato

Maurizio Costanzo critica Ballando con le stelle: il giudizio su Morgan e Federico Fashion Style

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma i rumors su una presunta presenza di Morgan e Federico Fashion Style tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2021 hanno spinto Maurizio Costanzo ad esprimere la propria opinione. Sul settimanale Nuovo, attraverso la rubrica sulla televisione che cura da diverso tempo, il marito di Maria De Filippi ammette di non condividere la scelta di Milly Carlucci di puntare su alcuni personaggi. “I nomi di Federico Fashion Style e Morgan lasciano perplesso anche me, ma forse Milly Carlucci vede in loro qualità che a noi sfuggono”, ha fatto sapere Costanzo. Sul cast, tuttavia, per il momento, stanno circolando tanti nomi, ma nessuno è stato confermato. Morgan e Federico Fashion Style saranno davvero due dei nuovi concorrenti di Ballando con le stelle 2021?

LEGGI ANCHE:

Maurizio Costanzo e Zorzi: "Raffaella Carrà morta con dignità"/ "Abbiamo tutti da imparare"Maurizio Costanzo: “legge eutanasia serve subito”/ “Se sto male Maria sa cosa fare…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA