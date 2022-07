Maurizio De Giovanni, infarto e intervento: come sta/ Ultime notizie, in osservazione

Maurizio De Giovanni, noto scrittore partenopeo dai cui libri sono state tratte numerose fiction di grande successo di casa Rai, è stato ricoverato d’urgenza nelle scorse ore presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Come riferito dai principali organi di informazione online, a cominciare da Fanpage, Maurizio De Giovanni avrebbe subito un infarto nel corso della notte passata, fra martedì 12 e mercoledì 13 luglio, e di conseguenza è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza anche se le sue condizioni fisiche, va detto chiaramente, non sembrano destare preoccupazione per i sanitari.

Al momento lo scrittore deve rimanere ovviamente in ospedale sotto osservazione fino a che i medici non considereranno il paziente pronto per essere dimesso e poter fare ritorno a casa. Appresa la notizia sono stati moltissimi coloro che sui social hanno postato messaggi di vicinanza a Maurizio De Giovanni, come ad esempio il senatore Sandro Ruotolo che ha scritto: “Forza Maurizio! Maestro e fratello. L’infarto ti ha colpito nella notte e ora devi riposare e rimetterti in piedi presto. Sei una persona speciale. Ti vogliamo bene”.

MAURIZIO DE GIOVANNI: TOUR DI PROMOZIONE DEL LIBRO IN STAND-BY

Il suo fan club ha invece fatto sapere che per via dei problemi di salute lo scrittore dovrà rinunciare, almeno per il momento, al suo tour estivo: “Purtroppo dobbiamo informarvi che, a causa di un problema di salute, il tour di Maurizio previsto per quest’estate è momentaneamente sospeso. Certi della vostra comprensione, speriamo di potervi aggiornare al più presto”.

Maurizio De Giovanni era impegnato dallo scorso giugno nella promozione del suo nuovo romanzo “Un volo per Sara”, edito da Rizzoli a maggio 2022. Oggi avrebbe dovuto fare tappa a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, ma ovviamente dovrà rinunciare all’evento. Il romanziere e sceneggiatore partenopeo, di anni 64, è stato sottoposto ad una angioplastica, che stando a quanto spiegato da Fanpage.it sarebbe riuscita alla perfezione, proprio per questo, come detto sopra, le sue condizioni fisiche sono ritenute buone in attesa delle dimissioni che dovrebbero arrivare a breve.

