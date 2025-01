Maurizio Ferrini, meglio conosciuto come l’alter ego de La Signora Coriandoli, è il volto dietro il celebre personaggio che ogni domenica sera diverte il pubblico al Tavolo di Che Tempo Che Fa. Ma chi è davvero l’uomo che ha dato vita a questa figura iconica? Nato il 12 aprile 1953 a Cesena, in Emilia-Romagna, Ferrini si laurea in Visual Design prima di avvicinarsi al mondo dello spettacolo. Nel 1982 decide di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare in una prestigiosa accademia di New York. Successivamente, rientra in Italia e prende il via la sua carriera. Il suo debutto avviene nella trasmissione Quelli della notte, dove si fa presto notare come presenza fissa grazie ai suoi sketch comici e ai personaggi che interpreta con grande successo.

Da lì, la vita professionale di Ferrini prende una svolta, portandolo a recitare in numerosi film, tra cui Il Commissario Lo Gatto e Animali Metropolitani. Nel 1989 approda a Domenica In, dove nasce il personaggio più famoso della sua carriera: la Signora Emma Coriandoli. Questa caricatura lo rende estremamente popolare negli anni ’90, al punto da arrivare a condurre Striscia la Notizia. Tuttavia, dopo il grande successo, Ferrini attraversa un periodo difficile nei primi anni 2000, segnato da depressione e problemi economici.

“Ho avuto una crisi profonda, un rifiuto di questo mondo, perché molti dei progetti che proponevo, soprattutto film, non venivano accettati,” ha spiegato Maurizio Ferrini durante un’intervista a Oggi è un altro giorno. Da quel momento, sono iniziati anni molto difficili per il comico, che ha confessato di essere arrivato al punto di rischiare di dover chiedere l’elemosina: “Una volta mi hanno invitato a una festa e c’era anche un mio amico, il celebre scienziato Paolo Zamboni. Mi sono avvicinato e gli ho detto senza pudore: Paolo, ho bisogno di fare un po’ di spesa. Mi ha messo in mano trecento euro, non mi sembrava vero di maneggiare banconote. Il passo successivo sarebbe stato chiedere l’elemosina per la strada”.

A rilanciare il comico è stata la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2005, dove ha conquistato il secondo posto. Grazie al successo ottenuto con il reality, la sua carriera ha gradualmente ripreso vita, portandolo a diventare oggi uno dei comici più amati del panorama televisivo. È infatti un volto fisso di Che Tempo Che Fa con Fabio Fazio, oltre a essere impegnato in altri progetti. Per quanto riguarda la vita privata, Ferrini è stato sposato dal 1985 al 1994 con la conduttrice e giornalista Carla Urban. Dal 2017 è invece legato a Sara Guglielmi, che lo ha aiutato ad uscire dalla depressione.